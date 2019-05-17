Жителей массива «20 лет Независимости» не устраивает соседство со свинофермой. В ней они видят причину головных болей, одышки и даже нехватки кальция в организме. Горожане и рады бы переехать. Однако, их дома никто не покупает. Якобы, из-за незавидного соседства.

Малика Тулегенова, жительница массива «20 лет Независимости»: «Вечером, когда чистят, дышать невозможно, всю ночь они что-то топят, наверное, вот этот издохший скот. Дышать не возможно, даже в комнатах, на нашей одежде этот запах. Мы дома не можем продать, потому что, кто приходит на эти 9 улиц говорят, ой такой запах и не хотят покупать».

В крестьянском хозяйстве обвинения местных жителей называют надуманными. Свиноферма работает много лет. Она появилась там её еще до того, как люди стали строить дома. Хозяева фермы уверяют, что местные жители своими криками и жалобами, просто вынуждают выкупить бизнесменов их участки.

Полина Терехина, заместитель директора крестьянского хозяйства: «Их дома стоят на нашей земле. Вокруг крестьянского хозяйства, которые люди проживают они не жалуются, их все устраивает, там никто не болеет, а вот эти женщины, которые жалуются, их почему-то ничего не устраивает. К ним доходит запах. Потом по поводу аммиака они жаловались, аммиак на ферме есть, но там все в норме, а у них сзади дома не в норме, хотя они проживают где то в 2 километрах от Аксункара».

В спор пришлось вмешаться акиму Абайского района. Но чтобы вынести справедливое решение, Бухарбаю Парманову, нужно дождаться результатов экспертиз. Экологи уже взяли заборы воздуха, а ветеринары осмотрели животных.

Бухарбай Парманов, аким Абайского района: «Сейчас департамент экологии начал проверку, пока не закончили. СЭС проверяет, отдел ветеринарии проверяет. Нам нужно их заключение. Заявители говорят, что идет запах, и от этого болеют люди, от нехватки кальция. Мы пригласили врачей, они начали проверять, пока результат не известен. Со стороны прокуратуры тоже присутствовали».

Закрыть ферму, а значит оставить людей без дохода и поступлений в городской бюджет, не получится. Как и переселить крестьянское хозяйство в другое место.

Тарас Луценко