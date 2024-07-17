На зловония жалуются жители «Ынтымак-2»

Очередной инцидент, связанный с неприятным запахом в Шымкенте.

Жители массива «Ынтымак-2» считают, что причиной зловония, которое возникает периодически, является животноводческий комплекс, где разводят свиней. Инициативная группа жителей, провела обследование окрестностей вокруг хозяйства и встретилась с его владельцем.

Несколько сотен метров разделяют животноводческий комплекс и жилой массив Ынтымак-2. Местные жители говорят: пока бизнес на свиноферме успешно развивается, они страдают – не могут открыть окна из-за неприятного запаха. Особенно остро зловоние распространяется во время ветра.

«В нашем микрорайоне несколько лет была проблема с неприятным запахом на очистных сооружениях. Сейчас эту проблему решили – запаха нет. Нас спокойно туда пропускали, чтобы мы могли убедится в этом. Но сейчас при ветре, опять появляется сильный неприятный запах. Мы считаем, что он идет к нам в поселок с этого места. Вы сами видите – здесь плавают отходы жизнедеятельности свиней», — говорит Серик Дуйсенов, житель массива «Ынтымак-2».

Представители инициативной группы встретились с владельцем свинофермы. Руководитель крестьянского хозяйства «Достык» говорит, на ферме есть специальные емкости куда сливают нечистоты. Но пропустить местных жителей внутрь и показать, как обстоят дела на ферме, мужчина отказался. По его словам, раньше здесь держали больше трех тысяч свиней, сейчас намного меньше.

«Сейчас на ферме находится 450 голов свиней и по договору я их должен продержать до нового года. После этого планирую их реализовать оптом и взять на ферму коров и лошадей», — говорит Ералы Ерланов, учредитель крестьянского хозяйства «Достык».

Местные жители намерены обратиться в департамент по санитарно-эпидемиологическому контролю, чтобы санврачи проверили: соблюдают ли на ферме все нормы и вопрос с неприятным запахом разрешился.