Нешуточные страсти разгораются в селе Сайрам Туркестанской области. Дехкане говорят, что их урожай под угрозой засухи. Причина – свиноферма, забирающая всю поливную воду.

Так и не найдя общего языка с владельцем фермы, дехкане обратились за справедливостью в акимат.

Конфликт между двумя сторонами длится уже несколько лет. Для полива фермеры используют воду из реки, которая течет через село Ынтымак Сайрамского района, но свиноферма, расположенная по соседству перекрывает речной поток и забирает всю воду. Крестьяне, на глазах которых из-за жары и засухи гибнет их труд, не знают, как добиться справедливости.

«У нас по несколько гектаров земли. Есть животноводы, но их скот весь разбредается по улицам – воду ищет. Земля высохла вся. Вот здесь, возле канала мы постоянно очищаем. Только этим пользуются свиньи, а не люди. У нас около 100 семей работают на земле. В 1 гектар вкладывают до миллиона тенге. Но все эти деньги из-за отсутствия полива, сгорают. Мы банкроты», — жалуются сельчане.

По словам крестьян владелец фермы ежегодно перекрывает русло канала. Предприниматель говорит, что сельчане тоже частенько оставляют его без воды.

«Вообще канал должен был открыть акимат. Но я хочу открыть его за свои средства. Я хотел, чтобы люди поняли наконец, поэтому и закрыл его. Нам тоже вода нужна. Иначе у меня передохнут свиньи. Но они не понимают и постоянно перекрывают канал. Поэтому я так сделал, чтобы они хоть раз на моем месте оказались и свою ошибку поняли», — говорит владелец свинокомплекса.

Крестьяне, которые терпят убытки, отправились за правдой в акимат. Но чиновники удивились, мол, о конфликте, длящемся на протяжении 10 лет, только вчера узнали. И пообещали, что больше дехкане испытывать проблем с поливом не будут.

Нурпап КОПЕЕВ, руководитель отдела сельского хозяйства Сайрамского района. «Я лично только вчера об этом узнал, что предприниматель закрыл и не открывает. Теперь мы возьмем этот вопрос на контроль».