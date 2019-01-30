Жители жилого массива «20 лет Независимости» бьют тревогу. От неприятного запаха, который исходит от свинофермы по соседству люди задыхаются.

Удушающая вонь разносится по всей округе, особенно трудно дышать становится в жаркие дни, жалуются старожилы. Возмущены и те, кто прикован к постели или страдает от перепадов давления.

Орынкуль Дильдабекова, жительница: «Окна и двери плотно закрываем. На улицу не можем выйти. Для таких как я с головной болью нужен свежий воздух. Запах от свиней невозможный и так круглый год».

Жители массива знают распорядок дня и время кормежки свиней. «В это время стоит такой визг, хоть беги», — говорят горожане. Заявление, о том что их права ущемляют, местные жители отправили в районный акимат.

Малика Толегенова, жительница: «Мы обращались в городской и районный акиматы. В ответ работники сказали, что свиней держать нельзя. Однако, они есть и с каждым разом их становится больше. Запах распространяется на всю округу».

В крестьянском хозяйстве пятьдесят свиней. На ведение бизнеса у хозяев есть все разрешительные документы, уверяет управляющий. Инспекторские экологические проверки проводятся ежегодно. А потому закрывать предприятие никто не собирается. Напротив, на расширение бизнеса выдан кредит по трем направлениям.

Сергей Терехин, директор крестьянского хозяйства: «В нашем хозяйстве были все акимы: районный, городской и областной. Мы обеспечиваем горожан сельхозпродукцией. Раньше мы относились к Сайрамскому району, сейчас мы в составе города. У нас планы: мы собираемся расширятся, будут сады, цех по переработке молока и мясной продукции. Есть у нас крупно-рогатый скот. Имеются пастбища».

Жители жилого массива с таким соседством мириться не собираются. Они готовы съехать и предлагают выкупить их дома владельцу свинофермы. Никто другой приобретать жилье по соседству с дурно пахнущим крестьянским хозяйством не желает.

Шынар Оразова