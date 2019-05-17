В 2019 году в Туркестане начнется строительство нового аэропорта. Об этом сообщает inform.kz со ссылкой на председателя правления национальной компании Kazakh Invest Сапарбека Туякбаева.

По его словам, официальное заключение соглашения с инвестором было 17 мая в рамках XII Астанинского экономического форума. По окончании мероприятия инвестор и руководство национальной компании отправятся в центр Туркестанской области, передает 365info.kz

Туякбаев также отметил изменения в структуре иностранных инвестиций, среди направлений которых снижается доля нефтегазового сектора. В 2018 году туда вложено всего 45% поступивших из-за рубежа капиталов.