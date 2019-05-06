В Туркестане прошел семинар по разъяснению выборного законодательства

Сегодня под председательством заместителя акима Туркестанской области Малика Отарбаева прошел семинар по соблюдению законности при освещении проведения Президентских выборов в СМИ. Организатор мероприятия — областное управление внутренней политики.

Цель семинара – всестороннее разъяснения жителям представителями СМИ требований выборного законодательства.

В нем приняли участие заместитель председателя областной избирательной комиссии и представители СМИ.

Приветствуя собравшихся, заместитель председателя областной избирательной комиссии Алишев Амирдин проинформировал о работе областной избирательной комиссии.

С докладом о соблюдении требований выборного законодательства при освещении выборов выступил руководитель Туркестанского областного управления внутренней политики Бейсенбай Тажибаев. Он напомнил журналистам, что во время выборов представители СМИ должны официально зарегистрироваться.

«СМИ должны внимательно относиться к важному общественно-политическому процессу страны и активно распространять информацию. В этом плане активность ряда редакций на среднем уровне. Кроме того, в соответствии с потребностями общества необходимо работать с новыми медиа-требованиями. Представители районных и областных СМИ за семь рабочих дней до выборов должны зарегистрироваться в районных территориальных и областной избирательных комиссиях, предоставив удостоверение личности и направление реакции. Журналисты, прошедшие специальную регистрацию, в день выборов могут распространять информацию с участков «, — сказал Б. Тажибаев.

Также руководитель информационно-аналитическим отделом Сейдулла Айкозов ознакомил с мониторингом СМИ на тему выборов.

После обмена мнениями между журналистами и представителями акимата, прошедшем в свободном формате, председатель Туркестанского областного филиала Союза журналистов РК Галымжан Елшибай сделал сообщение о спартакиаде среди работников СМИ, посвященной Дню работников связи и информации, отмечаемому 28 июня.

Стоит отметить, что журналисты области и города Шымкент договорились совместно проводить соревнования по 10 видам спорта. Открытие спартакиады начнется 14 июня в Туркестане и завершится 22 июня в Шымкенте.

В завершение семинара заместитель акима области М. Отарбаев призвал обеспечить максимальное участие населения в предстоящих выборах и обеспечить строгое соблюдение СМИ требований выборного законодательства.