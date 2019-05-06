В Туркестане прошел семинар по разъяснению выборного законодательства

Сегодня под председательством заместителя акима Туркестанской области Малика Отарбаева прошел семинар по соблюдению законности при освещении проведения Президентских выборов в СМИ. Организатор мероприятия — областное управление внутренней политики.

В Туркестане прошел семинар по разъяснению выборного законодательства

Цель семинара – всестороннее разъяснения жителям представителями СМИ требований выборного законодательства.

В нем приняли участие заместитель председателя областной избирательной комиссии и представители СМИ.

Приветствуя собравшихся, заместитель председателя областной избирательной комиссии Алишев Амирдин проинформировал о работе областной избирательной комиссии.

С докладом о соблюдении требований выборного законодательства при освещении выборов выступил руководитель Туркестанского областного управления внутренней политики Бейсенбай Тажибаев. Он напомнил журналистам, что во время выборов представители СМИ должны официально зарегистрироваться.

В Туркестане прошел семинар по разъяснению выборного законодательства
Бейсенбай Тажибаев

«СМИ должны внимательно относиться к важному общественно-политическому процессу страны и активно распространять информацию. В этом плане активность ряда редакций на среднем уровне. Кроме того, в соответствии с потребностями общества необходимо работать с новыми медиа-требованиями. Представители районных и областных СМИ за семь рабочих дней до выборов должны зарегистрироваться в районных территориальных и областной избирательных комиссиях, предоставив удостоверение личности и направление реакции. Журналисты, прошедшие специальную регистрацию, в день выборов могут распространять информацию с участков «, — сказал Б. Тажибаев.

Также руководитель информационно-аналитическим отделом Сейдулла Айкозов ознакомил с мониторингом СМИ на тему выборов.

После обмена мнениями между журналистами и представителями акимата, прошедшем в свободном формате, председатель Туркестанского областного филиала Союза журналистов РК Галымжан Елшибай сделал сообщение о спартакиаде среди работников СМИ, посвященной Дню работников связи и информации, отмечаемому 28 июня.

Стоит отметить, что журналисты области и города Шымкент договорились совместно проводить соревнования по 10 видам спорта. Открытие спартакиады начнется 14 июня в Туркестане и завершится 22 июня в Шымкенте.

В завершение семинара заместитель акима области М. Отарбаев призвал обеспечить максимальное участие населения в предстоящих выборах и обеспечить строгое соблюдение СМИ требований выборного законодательства.

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