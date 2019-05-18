Полицейские ДП Туркестанской области провели республиканскую акцию «Приемная на дороге», которую посетили многие жители г. Туркестан и районов области.

Стражи порядка внимательно выслушали просьбы граждан и дали исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы.

Акция проводится по поручению Министра внутренних дел РК Е. Тургумбаев на всей территории республики. Ее основная цель направлена на обеспечение обратной связи с населением, личных контактов руководителей подразделений полиции с гражданами, повышение правовой грамотности и дальнейшее укрепление тесного взаимодействия между полицейскими и населением.

В рамках акции «Приемная на дороге» в г. Туркестан в местах массового скопления людей два муниципальных автобуса, в которых сотрудники административной полиции, местной полицейской службы, миграционной службы дорожно-технической инспекции на месте принимали и давали исчерпывающие ответы на обращения и вопросы жителей. Также для удобства граждан в специально отведенных местах стражи порядка установили шатры, где прием граждан провели руководители подразделений департамента полиции.

Республиканская акция «Приемная на дороге» проходила с 17 -18 мая текущего года с 9 до 19 часов и было организовано на высоком уровне. Всего же, областном центре и районах области полицейские установили 17 пунктов приема граждан, которые за два дня посетили около 2,5 тысяч жителей области.

По словам начальника Управления административной полиции, полковника полиции Алмаса Тастанбекова, количество жителей области, посетившие акцию, оказалось больше по сравнению с прошлым месяцем. Большинство граждан интересовали вопросы регистрации автотранспорта, нарушения правил дорожного движения и оплаты административных штрафов, вопросы в сфере миграционного законодательства. Ни одно из обращений граждан не осталось полицейскими без внимания, было зарегистрировано и взято на контроль.

В свою очередь, жители области также приняли участие в акции «Приемная на дороге» в онлайн-режиме, где также получили ответы от сотрудников полиции на интересующие вопросы и выразили благодарность стражам порядка за проведение интересной акции.