В городе Хэншуе, Китай, завершился IMSA World Masters Championship. Казахстан впервые был приглашен на этот престижный турнир.

Нашу страну представляла международный гроссмейстер Жансая Абдумалик, которая к тому же была самой молодой участницей чемпионата. Всего в соревнованиях по рапиду и блицу приняли участие 16 сильнейших шахматисток планеты. Алматинка одержала несколько побед над экс-чемпионками мира.

«Мои противники в разные годы брали мировое первенство, поэтому расслабиться было нельзя не на секунду, – говорит Жансая. – В рапиде мне удалось обыграть Тан Чжунъи – чемпионку мира 2017-2018 года, а также Нану Дзагнидзе, Ирину Круш и Лей Тинцзы. В блице я взяла реванш у Марии Музычук, выиграв со счетом 2:0. С таким же счетом победила Хампи Конеру».

По итогам турнира Абдумалик подняла свой рейтинг в блице до 2414, и теперь она единственная казахстанская шахматистка, которая имеет ЭЛО выше 2400 во всех трех видах шахмат: классика, рапид и блиц.

«Жансая заняла по итогам турнира седьмые места в рапиде и блице. Она показала отличную игру, – говорит Исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко. – Помимо сокрушительных побед над сильнейшими шахматистками планеты, она сыграла вничью с рейтинг-фаворитом китаянкой Лей Тинцзы. Партии с и экс-чемпионками мира украинкой Анной Ушениной и россиянкой Александрой Костенюк также закончились вничью, однако Жансае удалось выиграть у именитых шахматисток по одной партие. Именно поражение от Жансаи лишило Костенюк золота на этом чемпионате».

Всего в соревнованиях принимали участие 170 игроков из 36 стран. Отбор участников производился Международной шахматной федерацией по результатам выступлений на шахматных турнирах в 2018-2019 гг. Впервые IMSA World Masters Championship прошел в Пекине в 2008 году. За это время в нем сыграли такие легенды шахмат, как Анатолий Карпов, Сергей Карякин, Хикару Накамура, Левон Аронян, Александр Грищук, Хоу Ифань, Джу Вендзуй и другие.