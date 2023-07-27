Changan Auto Shymkent организовал шахматный турнир для юных игроков

Ей всего девять, а она уже выиграла несколько важных соревнований.

Вот и сегодня Раяна Марат вполне уверенно говорит о победе в масштабном турнире.

Раяна Марат,шахматистка:

«Мне мама посоветовала заниматься шахматами, понравилось, это — увлекательная игра. Не первый раз участвую в турнирах. Благодаря шахматам, я стала лучше разбираться в математике. Здорово, что сегодня в Шымкенте проходит такой интересный турнир. Соперники сильные, но я надеюсь на победу. Всех поздравляю с международным днем шахмат!».

Турнир для юных шахматистов в Шымкенте организовал известный автомобильный концерн Changan Auto. По словам организаторов, дети полУчат ценный опыт и мотивацию для дальнейшего развития в интеллектуальной игре.

Впереди — еще 7 туров. Чтобы скрасить ожидание между играми, юных шахматистов. К важному турниру дети усердно готовились с профессиональными тренерами.

Асылжан Ережеп, тренер по шахматам:

«Дети настроены хорошо, готовились у своих тренеров. Спасибо организаторам. Прошу, чтобы побольше было таких турниров. Шахматы очень положительно влияют на детей».

Победителями турнира стали Акарыс Жубанышулы и Айару Муратжанкызы. Лидеров наградили грамотами, медалями и ценными подарками. Организаторы — компания Changan Auto — планируют проводить интеллектуальные батАлии регулярно.

Адрес : Changan Shymkent, Тамерлановское шоссе 115

Инстаграм: @Changan_shymkent