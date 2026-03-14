В Шымкенте проходит чемпионат Казахстана по шахматам среди сеньоров

Это чемпионат Республики Казахстан по шахматам для возрастных участников — сеньоров. В Шымкент приехали около 100 шахматистов, как мужчин, так и женщин, из разных регионов страны.

Призовой фонд чемпионата составляет 3 миллиона тенге.

Тимур Касымов, участник турнира: «Есть развитие, развитие подкрепляется медалями,и взрослой женской сборной и дети у нас, главное что есть интерес. Федерация у нас сейчас финансово мощная, Чтобы наши дети учились развивались, но в любом случае это польза. Шахматы дают очень много полезных качеств человеку. Шахматы учат ценить время ребенка, учат ответственности и самостоятельности».



Сегодня шахматы в Казахстане приобрели большую популярность. Все больше родителей отдают своих детей в секции этой древней интеллектуальной игры. Как результат, отличные выступления казахстанских молодых шахматистов на разнообразных международных турнирах.



Сергей Ким, главный судья чемпионата: «Несмотря на возраст, здесь принимают участие шахматисты от 50 лет и старше, играют шахматисты и достаточно преклонного возраста. Наиболее возрастная участница-это Инна Матвеева, она принимала участие еще в чемпиона Советского Союза 1973 года. Здесь играют шахматисты, которые успешно играли еще в прошлом тысячелетии, и по сей день они передают свои знания, свой опыт, многие работают тренерами, многие работают наставниками юных шахматистов, они предают свои знания, свой опыт».



Чемпионат Казахстан по шахматам среди сеньоров продлится до 20 марта.

После его завершения планируется проведение гроссмейстерского турнира. В нем примут участие пять международных гроссмейстеров, против которых сыграют пять шахматистов национальной сборной.