В Шымкенте прошёл турнир по быстрым шахматам «Senat Open III»

В Шымкенте состоялись соревнования по быстрым шахматам среди работников образования и науки, а также отборочный этап республиканского турнира «Senat Open».

По его итогам будут определены 20 участников следующего раунда.

Ринат Сатыбалдиев, участник турнира:

«В шахматы научился играть в раннем детстве, смотрел как дядя с братом играли, ну и потихоньку сам научился, где то помогли. С того времени шахматы являются моим хобби, и стали моей профессией. В данном турнире ,решил принять участие, так как проводится турнир среди педагогов, и естественно я хочу побороться за первое место».

Соревнования проходят по правилам быстрых шахмат: партия длится 10 минут. Турнир проводится по швейцарской системе в 9 туров в соответствии с регламентом FIDE.

Сейтжамал Сулбаев, исполнительный директор Филиала Казахстанской Федерации шахмат по городу Шымкент:

«Отбирается с этого турнира 20 человек, 3 женщины, 3 преподавателя шахмат, Следующий этап у нас пройдет у нас в апреле как четверть финала, дальше идет полуфинал в городе Тараз среди южного региона, в августе будет финал в Астане, где будут участвовать все казахстанцы. Сегодня игра идет по правилам быстрых шахмат».

