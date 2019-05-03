Аль-Фарабийским районным судом города Шымкента 2 мая вынесен обвинительный приговор в отношении религиозного деятеля жителя Туркестанской области, передаёт BNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда города Шымкент.

«Судом установлено, что осужденный М. в период с 2015 по 2018 годы проживая в Арабской стране, для граждан Республики Казахстан прибывших туда по туристической путёвке, проводил лекции (проповеди) на религиозную тему, которые по заключениям экспертов пропагандируют терроризм, а также возбуждение национальной и религиозной розни», — говорится в сообщении.

Свидетели по делу, выезжавшие по туристической путевке в Арабскую страну, подтвердили, что осужденный М. среди граждан РК проводил религиозные лекции.

Некоторые его слушатели по прибытии в Казахстан распространяли его религиозные лекции для других слушателей посредством интернет-ресурсов. В 2017-2018 годах распространители установлены, и приговорами судов Южно-Казахстанской области были осуждены.

Кроме того, решениями судов по Туркестанской области религиозные лекции М. были признаны экстремистскими и запрещены к распространению.

«С учётом всех этих обстоятельств, приговором суда подсудимый М. был признан виновным в пропаганде терроризма по статье 251 части 1 УК РК, возбуждении национальной и религиозной розни по статье 174 части 2 УК РК и осужден к 8 годам лишения свободы. Осужденному разъяснена суть приговора и порядок его обжалования», — заявили в суде.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.