В Шымкенте мужчина получил 8,5 лет за тайные собрания в колонии

Как сообщает Telegram-канал «Суды Шымкента», в межрайонном суде по уголовным делам города рассмотрено дело в отношении подсудимого А., обвинённого по статье 259 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан — вербовка в целях организации экстремистской деятельности.

Следствием и судом установлено, что в апреле и мае 2025 года, находясь в Учреждении №54, А. проводил тайные собрания, на которых распространял радикальные взгляды экстремистской организации и вербовал других заключённых для участия в её деятельности. Вина подсудимого была подтверждена документами, собранными в рамках уголовного дела.

На процессе прокурор настаивал на назначении наказания в виде лишения свободы. Сам А. признал вину и просил суд о более мягком наказании. Суд учёл смягчающее обстоятельство — наличие у подсудимого пятерых малолетних детей, однако признал отягчающим фактором рецидив преступлений.

В итоге мужчина был признан виновным и приговорён к восьми годам лишения свободы, а с применением статьи 60 УК окончательное наказание составило 8 лет и 6 месяцев заключения. Приговор пока не вступил в законную силу.