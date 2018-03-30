В Сайрамском районе вынесены приговоры по двум делам, касающимся преступления против мира и безопасности человечества. Это преступления связанные с террористической и экстремистской деятельностью, разжиганием религиозной розни.

Так, бывший главный имам центральной мечети в селе Карабулак Сайрамского района был приговорен к трем годам лишения свободы.

Беркут Байдуллаев, судья областного суда: «Он был признан виновным по части второй статье 174 Возбуждение социальной, или религиозной розни совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения».

Также на 5 лет лишения свободы осужден еще один житель Сарыагаша, распространявший в социальных сетях материалы экстремистского характера.

Приговоры пока не вступили в законную силу.