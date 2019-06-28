Первые автобусы с эвакуированными жителями Арыси прибыли в город.

Настроение у людей разное. Их можно понять, они такой свою Арысь еще не видели. Нужно время, чтобы привыкнуть к мысли, что на восстановление города уйдет время. Власти обещали поднять город за месяц.

Первыми пассажиров автобусов из Шымкента встречают аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, министр обороны РК, министр МВД РК.

По словам акима области, жителям следует выполнить следующие требования:

— при обнаружении инородных предметов или взрывоопасных веществ позвонить по номерам 112 или 102.

— при обнаружении факта кражи набрать 102

— все продукты питания должны быть уничтожены, в том числе в жилых домах, в магазинах и на рынках

— пользоваться водой из-под крана только спустя 15 минут после открытия и т.д.