В Шымкент из Эстонии с рабочим визитом прибыл доктор медицинских наук Маргус Аннук.

Доктор Аннук — международный специалист с 20-летним опытом в сфере клинической экспериментальной медицины и управлении процессами клинических испытаний. Целью визита стало ознакомление шымкентских медиков с европейской структурой здравоохранения для дальнейшей интеграции клиники и возможности внедрения моделей управления медициной в Казахстане.

В ходе круглого стола в клинике флебологии и лазерной медицины Шымкента рассматривалась возможность интеграции методов казахстанской медицины в современное европейское здравоохранение.

Участие специалиста с мировым именем в сфере IT технологий в медицине из Эстонии, доктора медицинских наук Маргуса Аннука, автора многочисленных научных трудов и изысканий, разработчика медицинских препаратов весьма заинтересовало участников.

Эстонский уровень электронного здравоохранения – один из самых высоких в мире. Цифровая медицинская система действует в стране с 2008 года и сейчас в неё включены все медицинские учреждения страны, а также каждый её гражданин.

Эстония – одна из самых цифровизированных стран Европы: 32% граждан страны голосуют через Интернет, а 96% эстонских налоговых деклараций заполняется в электронном виде. Страна с населением всего лишь в 1,3 млн человек считается лидером цифрового государственного управления, в частности в сфере здравоохранения. У каждого гражданина страны есть пластиковая карточка с чипом – ID-карта. С её помощью люди получают информацию от государственных служб, справки, платят налоги, записываются на приём к врачу и получают рецепты.

Планировать переход на цифровую систему в Эстонии начали ещё в 2000 году, финансирование от ЕС на это поступило в бюджет страны в 2005-м, а в 2008 году электронную систему ввели в действие. В течение 2008–2009 годов частных поставщиков медицинских услуг, государственные клиники и аптеки власти обязали синхронизировать свои электронные платформы с общенациональной системой здравоохранения.Цифровая система здравоохранения в Эстонии обладает своими особенностями, благодаря которым можно решить практически все формальные медицинские вопросы. Так, граждане страны получают свою электронную медицинскую карту при помощи ID: только с ним они впоследствии могут посмотреть всю информацию в системе о своём здоровье. Доступ к базе осуществляется через интернет-порталы.

В единый государственный цифровой реестр здравоохранения вписаны все обращения пациентов к врачам, поставленные диагнозы, назначения, результаты анализов, снимки, хронические болезни. В систему можно по желанию добавить информацию с мобильных приложений, таких как, например, пульсометр или электронный тонометр. Также взрослый пациент может увидеть медицинскую информацию о своих несовершеннолетних детях.

Интегрированная медицинская система информатизации в Эстонии:

— автоматизирует все аспекты медицинской деятельности в стране;

— фиксирует полную медицинскую информацию про пациента от рождения до смерти;

— основана на надёжной архитектуре, полностью безопасна;

Важно, что платформа для обмена информацией защищена от несанкционированного доступа: данные о пациенте из базы доступны только лечащему врачу и самому гражданину по ID или мобильному ID. Также гражданин может посмотреть, кто из специалистов просматривал его медицинские данные и когда именно.

Записаться на приём к врачу каждый житель Эстонии может через Интернет, избегая очередей и формальностей. После визита они получают электронные рецепты, и лекарства в аптеках выдаются по ним – достаточно лишь предъявить свою идентификационную карту.

Сейчас Эстония практически полностью отказалась от бумажных рецептов, 99% из них выдаются в электронном виде. Это уменьшает бюрократию, такие рецепты невозможно подделать, а также легко прочитать. Анализы и исследования, касающиеся текущих обращений пациента, появляются в истории болезни сразу в электронном виде. Человек может сам их просмотреть и распечатать.

На мероприятии присутствовали специалисты частных и государственных структур, шымкентские врачи. Доктору Маргусу были презентованы плюсы применения новейшего лазерного оборудования клиники флебологии и лазерной медицины, которое сокращает время пребывания пациента в послеоперационной палате до нескольких часов и не оставляет следов хирургического вмешательства. Также, продемонстрированы новейшие разработки в эстетической медицине, проктологии, флебологии и других направлениях.

Олимжан Ирисметов, руководитель группы компаний «Фитофарм»: «Одной из важных задач, которые мы для себя поставили, было привнесение и максимальное участие в процессе специалистов именно международного уровня, из развитых европейских стран, для того, чтобы они могли приезжать, делиться опытом, обмениваться специальной информацией, знаниями. И вот таким специалистом, именно в системном подходе к здравоохранению, является доктор Маргус.

Маргус Аннук высоко оценил организацию медицинской помощи населению со стороны клиники флебологии и лазерной медицины от консультаций до медсопровождения в период выздоровления и полного излечения пациента.

Адрес клиники: ул. Уалиханова, 200 «Б» (остановка Котельная).

Телефон для записи на прием: (7252) 60-68-57

Лицензия № 0110793ДХ выдана УЗ ЮКО