Диабетическая стопа: хирург из Москвы спасает пациентов от ампутации

Хранитель музея Владимира Высоцкого в Шымкенте и альпинист — Марс Садыков, который не раз восхищал казахстанцев своими восхождениями, из-за осложнения сахарного диабета второго типа мог лишиться стопы и стать инвалидом. Однако он не опустил руки, не сдался, а начал лечиться у специалистов, которые помогли не только избежать ампутации, но и подарили возможность продолжать вести активный образ жизни.

Марс Садыков, пациент:

«Они все делают, чтобы сохранить конечности и благодаря этим докторам я слава Богу 5 лет бегаю на своих двух ногах и активно занимаюсь туризмом. Музафар Муродович меня оперировал, огромное спасибо врачам и хотелось бы, чтобы у нас был такой центр».

В клинике флебологии и лазерной медицины продолжают повышать качество проводимой специализированной, высокотехнологичной помощи, а для обмена опытом с местными коллегами приглашают специалистов из разных стран. В этот раз прием ведут — сосудистый хирург, специалист по спасению конечностей от ампутации из Москвы Музафар Маматкулов и флеболог из Израиля Дмитрий Росуховский.

Рустам Келимбетов, сосудистый хирург, главный врач клиники флебологии и лазерной медицины:

«Мы пригласили ведущего специалисты из Москвы Музафара Маматкулова, руководителя центра по спасению конечностей для того, чтобы он осмотрел специалистов нашего города, поделился опытом. Также у нас принимает специалист из Израиля Росуховский- опытный флеболог, сосудистых хирург, кандидат медицинских наук».

По словам приглашенного специалиста из Москвы Музафара Маматкулова, в основе спасения конечностей пациентов лежит мультидисциплинарный подход: в рамках одного стационара комплексно решаются любые проблемы по восстановлению верхних и нижних конечностей.

Музафар Маматкулов, специалист по спасению конечностей от ампутации г.Москва:

«Сейчас в мире по данным ВОЗ страдает 527 миллионов от сахарного диабета второго типа и осложнения приводят к ампутации и нашей тактикой и методами мы можем в 70-90 % сохранить конечности. Мы боремся, чтобы пациентов не ампутировать , а сохранить активный образ жизни. Мы создали систему, когда у нас все методы лечения в одном месте».

Сосудистые звездочки на первый взгляд воспринимаются только как эстетическая проблема, однако дефект может выступать предвестником опасных заболеваний кровообращения, поэтому оставлять их без внимания врачи не рекомендуют. Сегодня, благодаря современным и безболезненным методам лечения, решить проблему можно за один день без долгого процесса реабилитации.

Дмитрий Росуховский, врач-флеболог, г.Израиль

«Здесь в центре я предлагаю и провожу новую методику по устранению сосудистых звездочек. В клинике есть оборудование, которое позволяет проводить методику «Ластик» — это лазерная склеротерапия с криообезболиванием. Процедура комфортная и позволяет максимально быстро избавится от нежелательных сосудов».

В целях усиления профилактики ишемии и синдрома диабетической стопы, представляющего большой риск потери конечностей, сосудистый хирург Музафар Маматкулов принял активное участие в научном семинаре и мастер-классе на тему «Актуальные проблемы вен кисти и голени».

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