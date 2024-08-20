В «Клинике флебологии и лазерной медицины» ведет прием хирург-проктолог из Нижнего Новгорода

Уникальная возможность для тех, кто ценит профессионализм и качество. До 21 августа в » Клинике флебологии и лазерной медицины» г.Шымкент вас ждет эксклюзивный прием одного из ведущих специалистов из Нижнего Новгорода — доктора-проктолога Максима Зубенкова.

Максим Владимирович специализуется на оперативном лечении эпителиального копчикового хода. У него современная методика, которая позволяет быстро прооперировать и быстро восстановиться.

Врач с многолетним стажем отмечает, что сегодня все более популярными становятся малоинвазивные, малотравматичные методы. Чтобы пациент не находился длительно в стационаре и мог достаточно быстро вернуться к обычному образу жизни. Для этого в «Клинике флебологии и лазерной медицины» есть все условия.

«Я был удивлен, конечно , я слышал, об этой клинике от коллег, которые приезжали. Здесь клиника оснащена на высоком уровне. Здесь представьте три лазерных аппарата. Белорусский известный, у нас в России применяется. Немецкий аппарат последнего поколения, что даже в России дефицит. И СО и ЦО 2 лазер тоже есть. А руководство клиники постоянно приглашает для обмена опытом корифеев с РФ и из других стран»,- отметил Максим Зубенков, специалист международного класса, коло-проктолог с многолетним стажем практической работы.

Если Вас беспокоят такие проблемы как эпителиальный копчиковый ход, геморрой на любой стадии,свищ, анальная трещина. Обращайтесь в «Клинику флебологии и лазерной медицины». Здесь самые современные методы лечения , и как следствие быстрая реабилитация!

Лицензия №010793 от 21.12.16 выдана Управлением здравоохранения

АДРЕС: УЛ.УАЛИХАНОВА, 200 «Б», ОСТАНОВКА КОТЕЛЬНАЯ

ТЕЛ: +7 7252 60-68-57, +7- 701 770 68 57. INSRAGRAM: @lazernaya_medicina_kz