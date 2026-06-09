Шанс против ампутации

В Шымкент привезли передовые методы лечения диабетической стопы. В клинике «Флебологии и лазерной медицины» стартовал четырехдневный прием ведущего сосудистого хирурга из Азербайджана Узеира Исмаилова.

Зарубежный эксперт мирового уровня приехал в наш город впервые, чтобы провести консилиумы и помочь пациентам с тяжелыми осложнениями сахарного диабета.

Перенимать международный опыт и адаптировать к местным реалиям решили в клинике «Флебологии и лазерной медицины» Шымкента. Сюда прибыл десант от медицины топового уровня. С 8 по 11 июня здесь принимает ведущий сосудистый хирург из Азербайджана — Узеир Исмаилов.

Член Всемирного конгресса флебологов и участник Европейского венозного форума привез в Шымкент уникальные методики спасения пациентов от коварного недуга – диабетической стопы. Зарубежный эксперт приехал в наш город впервые в рамках международного проекта «ҚанҚант».

Это уникальная программа, которую клиника реализует совместно с ведущими специалистами мирового уровня из Турции и Азербайджана, чтобы обучить пациентов правильному контролю здоровья.

Узеир Исмаилов, ведущий сосудистый хирург (Баку, Азербайджан): «Сегодня мы находимся в клинике флебологии и лазерной медицины, это мой первый приезд сюда, сегодня мы с коллегами осматривали пациентов, смотрели, и думаем, что завтра и послезавтра будем осматривать, у нас консилиумы проходят, обмениваемся опытом и знаниями, проводим осмотры пациентов и в каком случае какую тактику применять — говорим об этом, думаю, что наш приезд будет плодотворным и сможем помочь пациентам».

Шымкентские медики времени не теряют — они буквально ассистируют бакинскому доктору и перенимают опыт. Этот визит стал отличной площадкой для профессионального апгрейда. Благодаря совместным консилиумам, передовые технологии лечения диабетической стопы теперь оперативно внедряются в практику местных специалистов.

Алдияр Жунисов, врач-флеболог, сосудистый хирург: «Сегодня в клинике флебологии и лазерной медицины проходят учения доктора Исмаилова из Баку, мы обмениваемся опытом с нашим коллегой, думаю, в будущем нам удастся победить диабетическую стопу в Шымкенте».

Проблема для мегаполиса сверхактуальная. По последним данным Минздрава, показатель заболеваемости сахарным диабетом в стране превышает 308 случаев на каждые 100 тысяч населения.

При такой неутешительной статистике врачи призывают не затягивать с лечением. Пройти обследование, получить консультацию зарубежного эксперта и сразу же подобрать терапию в одном месте можно в клинике флебологии до 11 июня включительно.

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