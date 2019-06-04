Инвалиду, отцу из многодетной семьи подарили дом в Туркестанской области

От имени председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия Серикбая кажы Ораза был организован ауызашар.

На ауызашар были приглашены члены совета ветеранов, имамы мечетей, представители интеллигенции и различных этнокультурных центров.

В канун Қадыр түні — Ночи Предопределения исполнилась мечта Шекербекова Багдаулета, жителя Жетысайского района. Ему вручили ключи от дома. К слову, Багдаулет и его супруга на данный момент безработные, воспитывают 5-х детей.

Вместе с тем, ключи от дома вручили и жителю Отрарского района Мусали Асхат Кайрат улы, который относится к категории детей сирот, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Отметим, такие акции уже стали доброй традицией в Туркестанской области. К примеру, в прошлом году 12 многодетных и малообеспеченных семей отпраздновали новоселье.

Выступая перед собравшимися, глава региона Умирзак Шукеев подчеркнул, что подобные благотворительные акции необходимо широко пропагандировать и разъяснять среди населения.

«По поручению Елбасы мы реализуем ряд социальных инициатив. Ведется работа по поддержке многодетных матерей и малообеспеченных семей. К примеру, в Туркестанской области в рамках программы «Рухани жаңғыру» успешно реализуется проект «Алтын ұям». В рамках данного проекта выпускники отмечают круглую дату окончания школы благородным делом.

В частности, в этом году выпускники школ Шардаринского, Тюлькубасского, Толебийского и Байдибекского районов подарили жилье многодетным матерям. Также в области ведется активное строительство мечетей. Помимо строительства мечетей, я призываю предпринимателей строить и социальные объекты, в том числе мосты, дороги, которые необходимы для жителей», — сказал аким области.