Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал, по каким причинам многодетные семьи могут выселять из квартир, выданных по программе «Нурлы жер», передает Tengrinews.kz. По его словам, никаких временных ограничений для проживания малообеспеченных семей в арендных квартирах нет.

«Они (многодетные семьи. — Прим.) имеют право жить столько, сколько пожелают. Никто их выселять не будет. Но в каких случаях мы будем выселять из домов. В законе это четко определено, что если в течение 60 дней задерживают коммунальную плату, если намеренно производят порчу данного имущества и соседи все жалуются, если данное жилье переоборудовали под какое-то другие цели, к примеру хостелы, магазин. Если данная семья купила квартиру и хочет сдавать в аренду данное жилье. Государство этого не допустит, она должна будет переехать», — рассказал Ускенбаев на пресс-конференции в правительстве.

Как отметил Ускенбаев, в стране насчитывается 340 тысяч многодетных семей, из них более 31 тысячи состоят на учете в акиматах как нуждающиеся в жилье.

Ежегодно регионам будет выделяться по 50 миллиардов тенге на строительство и приобретение арендного жилья для многодетных семей. Это позволит обеспечить 6 тысяч многодетных семей ежегодно, до 2025 года 40 тысяч многодетных семей смогут стать обладателями арендного жилья. 1 мая было выдано 249 квартир. 7 мая в Семее и Усть-Каменогорске было выдано десять квартир для многодетных семей. До конца мая планируется обеспечить жильем 1200-1300 многодетных семей.

«У нас есть специальный график выдачи жилья. К примеру, 9 мая ключи от своих квартир получат многодетные семьи Западно-Казахстанской области, Шымкента. 25 мая — Атырауской области и города Алматы», — добавил он.

АО «Жилстройсбербанк» планирует запуск льготного кредитования многодетных, неполных семей, а также семей, имеющих детей с ограниченными возможностями, в июне. Эти займы будут предоставляться по ставке 2 процента годовых на срок до 20 лет с первоначальным взносом от 10 процентов. Часть первоначального взноса может покрываться жилищным сертификатом.

Ускенбаев напомнил, что законодательно выведены в отдельную категорию и наделены первоочередным правом на получение жилья многодетные семьи и матери, получившие звание «Алтын алқа», «Күміс алқа», «Мать-героиня». Напомним, Нурсултан Назарбаев поручил построить более 40 тысяч арендных квартир преимущественно для малобеспеченных семей из числа многодетных и разработать льготный механизм предоставления жилищных займов под 2-3 процента через систему Жилстройсбербанка.