Взрывы в Арыси: после того, как город был разгромлен серией взрывов на территории воинской части, власти страны начали оценивать ущерб и размер суммы, которую необходимо выделить на восстановление населенного пункта. Помимо этого, некоторые жители города смогут получить пособия и компенсации, передает Sputnik Казахстан. О том, кто из горожан сможет претендовать на финансовую помощь, рассказала секретарь партии Nur Otan Тамара Дуйсенова.

По словам чиновницы, пособия и компенсации получат только те арысцы, которые вследствии ЧП получили инвалидность, лишились кормильца или потеряли работу. Деньги на восстановление жилья и социальных объектов будут выделены из резервного фонда.

Также, по слова Дуйсеновой, возможно дополнительные финансы будут выделены после предложения областного штаба. Денежные средства на оплату пособий и компенсаций будут взяты из республиканского фонда. Помимо этого, дополнительные суммы могут быть выданы из бюджета области. Такое решение примут местные власти.

«Средства из фонда “Туркестан” будут распределяться между жителями специальной комиссией в зависимости от объема ущерба», — добавила она.