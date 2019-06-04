Среди государственных служащих Шымкента проведен отборочный тур конкурса на звание «Лучшего государственного служащего Республики Казахстан», инициированного Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Главная задача республиканского конкурса это повысить имидж государственной службы, распространения передового опыта государственного управления, определения и поощрения государственных служащих, обладающих лучшими профессиональными знаниями и навыками.



На конкурс, организованный с целью определения лучшего из лучших в стране, изъявили желание принять участие более 30 государственных служащих города, этап конкурса предусматривал сдачу тестирование по стратегическим и программным документам.



По итогам тестирования 6 государственных служащих, были допущены на второй этап конкурса, где защитили свои персональные проектные работы перед региональной конкурсной комиссией.



В ходе отбора члены комиссии, принимая во внимание личные данные, наличие публикации и наград, ученое звание и степень кандидатов, спортивную и общественную деятельность, оценивали актуальность проблемы изложенной в проекте, творческий подход к решению проблемы, уровень изучения и осмысления проблемы претендентом, ожидаемый экономический эффект от реализации персонального проекта.



В результате получивший положительное заключение комиссии руководитель Администратора судов по городу Шымкент Байтлесов Нурсултан Толенович получил направление на республиканский конкурс «Лучший государственный служащий Республики Казахстан», а также возможность защищать честь города Шымкент.