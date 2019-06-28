Арысцы возвращаются в город. Их встречают не только акимы Туркестанской области и Шымкента, но и министр обороны Нурлан Ермекбаев.

«Саперы вооруженных сил всей страны стянуты в город Арысь, это более 500 человек, разделены на 45 инженерно-саперных групп, они круглосуточно работали все эти дни и зачистили территорию города Арыси от осколков и боеприпасов на 100 процентов. Подчеркну, что речь идет о фрагментах, а не снарядах и ракетах. Все снаряды хранились отдельно от взрывателей и запалов. Были механические повреждения от снарядов, которые разлетались на большие расстояния. А некоторые вызвали пожар. Сейчас такой угрозы не существует, все боевые боеприпасы были уничтожены в ходе взрывов. Там ничего не осталось.

Специальные подразделения радиационной разведки ведут ежечасный мониторинг радиационной и химической обстановки в этом регионе. Министерство экологии мониторит состояние воздуха. Превышения допустимых норм не отмечено. Даже на самом складе, в эпицентре взрывов он ниже допустимых норм в два с половиной раза. С точки зрения радиации никаких опасностей и угроз нет. Арсенал в Арыси будет ликвидирован. Оставшиеся инженерные боеприпасы будут распределены по другим хранилищам в Казахстане», — сообщил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

Напомним, что поиск и сплошная очистка территории города, железной дороги в радиусе 20 км от очага осуществлялся инженерно-сапёрными частями и подразделениями ВС РК всего привлечено около 550 человек, состоящих из 55 групп разминирования и 2-х подрывных групп. Также совместно с ними задействованы подразделения от военной полиции 10 кинологических групп. На сегодняшний день обнаружено и вывезено более 5 700 фрагментов боеприпасов. Продолжается использование БПЛА с помощью, которых ведется воздушная разведка, мониторинг территории Арсенала и прилегающей местности, информация с них передается в оперативный штаб по ЧС. За весь период выполнено более 13 вылетов.