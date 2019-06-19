Жара в южном городе – настоящий экстрим. Не нужно придумывать искусственные испытания, чтобы проверить свою выносливость. Надо просто остаться на лето в городе, где плавятся дороги и раскаляются стены зданий. И вы сразу почувствуете себя участником игры «Остаться в живых». Предлагаем простые и понятные советы о том, как выжить в шильде – предстоящие самые жаркие 40 дней лета.

КВАРТИРА

Больше всего повезло тем, кто живет в своих домах из самана или кирпича. Эти материалы довольно медленно набирают тепло, и жилище остается прохладным. А вот бетон наоборот быстро прогревается и долго держит температуру. Честно говоря, этот материал вообще не для наших широт, но что делать. Большинство домов в городе построено именно из него – дешево и быстро. Когда летнее солнце прогревает такие дома, они превращаются в настоящие сауны. Оставаться надолго в таких условиях даже опасно. Подумайте об этом, если вы вынуждены оставлять своих детей и животных на целый день одних в квартире.

Кондиционеры, хоть многие их и боятся, – настоящее спасение в жару. Если найти оптимальный режим работы и не сидеть прямо под струей холодного воздуха, то бояться нечего. Еще одно условие – перед началом эксплуатации откройте и хорошо почистите фильтры и механизмы охлаждающего прибора, чтобы не наполнить квартиру пылью и копотью вместо прохлады.

Если все же кондиционера нет (многие просто не могут позволить себе дорогую технику, которая к тому же берет много энергии), то обзаведитесь хотя бы вентилятором и устройте себе рукотворный кондиционер, поставив перед ним емкости со льдом.

На температуру в квартире влияет также ее размер и ориентация окон. Тесная квартирка с окнами на юг летом превращается в баню. С таким жилищем летних забот куда больше.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО

Позаботиться о том, чтобы на окнах были светлые плотные шторы или жалюзи, которые перекрывают дорогу прямым солнечным лучам. Последуйте примеру автомобилистов, которые защищаясь от перегрева машины, устанавливают на стекла фольгу, отражающую солнечные лучи. Поищите в продаже пленку, которая исполнит роль теплоотражателя или воспользуйтесь пищевой фольгой, соорудив из нее светоотражающий экран.

Правильно проветривайте квартиру. Рано утром и поздно вечером открывайте окна настежь. Днем держите их закрытыми. Хотя по собственному опыту проживания в хрущевке на пятом этаже я сделала вывод, что после обеда, когда стены буквально раскаляются, лучше оставить небольшие щели для движения воздуха, иначе будет ощущение, что ты находишься в закрытой горячей бочке без воздуха.

Влажные простыни и большие полотенца тоже помогут снизить накал. Раскиньте их на сушилке, на столе, развесьте на дверях вечером, когда открываете окна. Этот способ поможет сделать атмосферу в комнате более подходящей для жизни и быстрее уснуть. С помощью распылителя регулярно увлажняйте занавески и листья комнатных растений. Кстати, комнатные растения могут понизить температуру в помещении на 1-2 градуса, не забывайте о них и поливайте их почаще.

Ну и, разумеется, не забывайте о влажной уборке. Швабра и тряпка должны стать предметами первой необходимости, пользуйтесь ими по насколько раз в день. Уберите ковры и паласы, ходить босиком по прохладной поверхности пола летом куда приятнее, да и пыли меньше.

В общем, старайтесь создать для себя и своих близких максимально комфортную среду выживания.

ЧЕЛОВЕК

Вода – перовое средство спасения в жару. Эх, если бы у каждого из нас была возможность провести лето на море… Или хотя бы у бассейна. Я вообще считаю, что города вроде нашего должны быть просто «утыканы» бесплатными бассейнами. Вот чем нашим властям нужно бы озаботиться, если они по-настоящему думают о людях. Но пока это не так, нам приходится искать воду самим. Вечерами идите к работающим фонтанам, ранним утром – в парки, где поливают газоны из распылителей. Днем почаще принимайте прохладный душ. Если нет такой возможности, хотя бы подставляйте под струю холодной воды запястья – это снизит температуру всего тела.

Ну и конечно, по возможности, избавьтесь от синтетической одежды, которая не дышит. Если в другие сезоны она еще приемлема, то нашим летом это настоящая беда: ведь мы дышим не только носом и ртом, дышит вся наша кожа, не лишайте ее этой возможности в жару.

Самым «прохладным» материалом для постельного белья является шелк, но из-за своей дороговизны он мало кому доступен. Так что обратите внимание на лен, льняные простыни тоже очень комфортны летом.

Налегайте на легкую растительную пищу. Пользуйтесь жарой, чтобы сократить на своем столе жирную и мясную еду. Умерить аппетит вам помогут и подскочившие цены на мясо. Вот видите, во всем можно найти что-то хорошее.

УЛИЦА

В самую сильную жару, если вы все же должны находиться на улице, повесьте себе на шею влажное полотенце или платок. Старайтесь, чтобы вода всегда была в зоне доступа. Носите в сумке бутылку воды или некрепкого зеленого чая. Сладкая газировка – питье в жару не лучшее.

Находясь на солнце, всегда закрывайте голову панамой, шляпой или кепкой. Это совет, набивший оскомину, но многие так и пренебрегают им, рискуя получить солнечный удар. Женщинам, боящимся испортить прическу, отдельный совет: не нравится носить что-то на голове, вооружитесь зонтом, он спасает не только от дождя, но и от солнца.

Сохраните в своих дворах, на улицах старые раскидистые деревья, не смотрите на них как на источник мусора (что делают наши коммунальщики), это для нас источник жизни и спасения от убийственной жары. И старайтесь не находиться на улице с 12 до 16 часов: в это время солнце самое опасное и «злое».

Будьте особенно осторожны в транспорте. Общественном и личном. Никогда не оставайтесь на солнце в машине с закрытыми окнами. Ни в коем случае не запирайте детей и животных в салоне, даже если планируете отсутствовать минут 10-15. Этого времени может быть достаточно для непоправимых последствий.

ДЕТИ И ЖИВОТНЫЕ

О маленьких детях и животных разговор особый. Они не могут пожаловаться на жару, не могут объяснить насколько им плохо и не хватает воздуха. Обеспечить им максимум комфорта – это ваша забота. Поместите их в самое прохладное место в вашей квартире. На детях должен быть минимум одежды. И разумеется никаких игр на солнцепеке.

Животные сами ищут местечко, где можно пережить летний день. В квартире это чаще всего ванная комната с прохладным и влажным воздухом. Постелите на полу влажное полотенце, на котором ваш питомец сможет лежать. Если у него длинная или густая шерсть, сделайте короткую летнюю стрижку. Спокойную взрослую собаку можно накрыть «попонкой» из влажной марли, пусть так и ходит, это ее охладит. А вот слишком глубоко мочить густую собачью шерсть лучше не надо: при сильной жаре возникнет тепловой эффект и животному станет только хуже.

Наверняка у вас, за долгие годы жизни в южном городе, появились и свои способы спасения от жары. Делитесь самыми эффективными из них со своими близкими и соседями. Будьте внимательны друг к другу на улице. И если надо придите на помощь.

Яна Котт