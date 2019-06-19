Сегодня, 19 июня 2019 года, исполнился ровно год, как Елбасы подписал Указ «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан». Этот исторический документ стоит того, чтобы мы его процитировали полностью.

«В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отнести город Шымкент к категории города республиканского значения.

2. Перенести административный центр Южно-Казахстанской области из города Шымкента в город Туркестан.

3. Переименовать Южно-Казахстанскую область в Туркестанскую область.

4. Правительству Республики Казахстан:

1) совместно с Верховным Судом Республики Казахстан, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными Президенту Республики Казахстан:

в месячный срок утвердить план организационных мероприятий (дорожную карту) по реализации настоящего Указа;

до 1 сентября 2018 года принять меры, обеспечивающие приведение законодательных актов Республики Казахстан в соответствие с настоящим Указом;

принять иные меры по реализации настоящего Указа;

2) создать комиссию по организации и проведению конкурса на разработку генерального плана по развитию города Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира.

5. Центральным государственным органам и местным государственным органам города Шымкента и Туркестанской области принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих местных государственных органов и организаций.

6. Установить, что местные представительные и исполнительные органы Туркестанской области, а также территориальные подразделения и подведомственные учреждения центральных государственных органов до их переезда в город Туркестан располагаются в городе Шымкенте.

7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

8. Настоящий Указ вводится в действие со дня официального опубликования.

Президент Республики Казахстан Н. Назарбаев».

Немногим позднее – 10 июля 2018 года вышло совместное постановление акимата Туркестанской области № 203 и решение Туркестанского областного маслихата № 27/305-VI. «Об установлении границ Жетысайского, Мактааральского, Келесского, Сарыагашского районов Туркестанской области». То есть таким образом были восстановлены два района, упраздненные в 90-х годах, точнее ликвидированные в ходе оптимизации – Жетысайский и Келесский. Южные районы области – самые густонаселенные, полиэтнические. Теперь жизнью этих районов будет легче управлять.

Уже к осени в новый областной центр – в город Туркестан переехало большинство управлений и территориальных департаментов Туркестанской области. Новый статус древнего города сразу же аукнулся для его жителей ростом цен. В новом областном центре сразу же ощутимо подорожало жилье, подскочили в цене земельные участки, выросла и арендная плата за съемное жилье.

… Статуса города республиканского значения Шымкент добился прежде всего из-за того, что численность его населения перевалила за миллионную отметку. С пригородами он давно и явно тянул на город-миллионник. Хотя официально, на 1 октября 2017 год численность Шымкента составляла 943 085 человека. Но что для шымкентцев каких-то 57 тысяч человек?! «Делов-то» меньше чем на один год. Так оно и вышло. 19 июня 2018 года Шымкент официально стал третьим городом-миллионником страны и тем самым обрел статус города республиканского значения.

Что этот статус дал Шымкенту? Разумеется, в первую очередь у города вырос бюджет. Решением маслихата в конце декабря был утвержден бюджет Шымкента – города республиканского значения – в размере на 2019 год в следующих объемах:

1) доходы – 169 007 980 тысяч тенге;

2) затраты – 173 452 082 тысяч тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 1 118 076 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 708 517 тысяч тенге;

5) дефицит бюджета – 7 270 695 тысяч тенге;

6) финансирование дефицита бюджета – 7 270 695 тысяч тенге.

Это первые цифры. Сам по себе этот финансовый документ очень большой. И в течение года в него были внесены и вносятся существенные поправки. Просто любопытно, этим документом был утвержден резервный фонд акимата города на 2019 год в сумме 360 000 тысяч тенге.

Благодаря новому статусу у Шымкента появилось отдельное финансирование из республиканского центра. Теперь наш город может напрямую, минуя область, утверждать в республике свои программы развития. Таким образом упрощен и ускорен процесс принятия решений. Это очень важно.

Весть о новом статусе южане восприняли очень эмоционально – с нескрываемой радостью, гордостью и даже ликованием. По-другому мы, видимо, не умеем. Мы «уравнялись» с жителями Астаны и Алматы. В копилку понтов – поводов для гордости, что ты уроженец и житель Шымкента – добавился еще один, не менее ценный, чем другие десять или двадцать причин гордиться, что ты из Шымкента.

Стоит отметить, как будет развиваться город – в градостроительном смысле, стало известно еще в 2012 году, когда был утвержден генеральный план развития города. Все, что в нем запроектировано, запланировано, подлежит реализации до 2030 года, то есть еще на десять с небольшим лет. К слову, по прогнозам к 2030 году население Шымкента достигнет полутора миллиона человек.

По задумке архитекторов Шымкент должен стать удобным для его жителей и привлекательным для туристов.

Какие обязательства несет статус города республиканского значения? Прежде всего, он должен выглядеть не провинциально, а современно, речь идет о многоэтажной застройке. Современные требования таковы: соотношение многоэтажек к малоэтажкам должно быть 60% к 40%. У нас до прошлого года было с точностью до наоборот. Конечно, на эту картину повлияло присоединение к городу в 2013 году более 40 поселков из трех близлежащих к Шымкенту районов. Напомню, это Сайрамский, Толебийский и Ордабасинский районы. Положение исправляется, в основном благодаря активной застройке микрорайона Шымсити. В обозримом будущем многоэтажные застройки украсят микрорайоны Сауран, вдоль трассы Западная Европа-Западный Китай, вдоль набережной реки Бадам, вдоль трассы в Ташкентском направлении и вдоль новых территорий «пробиваемого» к Ташкентской трассе проспекта Кунаева. Запланировано строительство высоток и на месте сносимых (по плану) микрорайонов Зеленой балки (новое название Коксай). По задумке архитекторов, современные многоэтажные дома украсят въезд в город вдоль железнодорожных путей. Пока же все подъезжающие к городу пассажиры обречены лицезреть убогий местного разлива одноэтажный «Шанхай».

Опять же в обозримом будущем в северной части города появится новый железнодорожный вокзал. Железнодорожная ветка пойдет сюда от станции Манкент.

Не исключено, что когда-то в Шымкенте появится новый аэропорт. Пока же будет реконструирован действующий. Комфортабельность и вместимость действующего аэропорта вызывает много нареканий авиапассажиров.

Город хорошеет – с этим трудно не согласиться. Да, пока в основном в исторически центральной его части. Но, кто сказал, что коммунальные службы на этом «успокоятся»?! Как говорится, какие наши годы – всего-то год в новом статусе!

А теперь – слово в прямом смысле слова почетным гражданам города. Узнаем их мнение о том, изменился ли наш регион в течение минувшего года.

«Как быстро время летит – уже год прошел… Обо всех событиях, происходящих в мире, в том числе в области и в Шымкенте я узнаю из новостных блоков телевидения, из газет. К сожалению, в силу некоторых проблем со здоровьем, сейчас я стала почти не выездной. Надеюсь, это поправимо, – сказала Клара Алипова, Почетный гражданин города Шымкента и Южно-Казахстанской области. – Радует, какими семимильными шагами идет развитие области. Сколько смелых и интересных планов! Сколько реализуется оригинальных проектов! Мне кажется, что взятый властями курс на развитие туризма – очень верный. Туркестан – город, изначально привлекательный для посещения сотнями тысяч туристов! Тоже касается и самых живописных уголков области. Надо развивать инфраструктуру, создавать комфорт для отдыхающих. Удачные примеры этого уже есть, но пока они единичны, надо их тиражировать. Очень надеюсь, что все задуманное воплотится уже в ближайшее время».

«За минувший год Шымкент сильно изменился. Сужу об этом по огромному числу мероприятий, проводимых в городе для молодежи, – сказала Валентина Куликова, Почетный гражданин города Шымкента. – Это объяснимо, Шымкент как был, так и остался студенческой столицей региона. Да и Год молодежи у нас в Казахстане. Это тоже обязывает и чувствуется. Больше зелени появилось, чувствуется, как город благоустраивается. Чего нам все-таки еще недостает? Пожалуй, культуры – в самом широком смысле этого слова. Культуры – общения, поведения, досуга, обслуживания, обращения с бытовыми отходами. Недостает вменяемого адекватного поведения на дорогах. Заметили, как еще больше прибавилось автомобилей? Еще из пожеланий – заранее, а не постфактум, оповещать жителей города о предстоящих мероприятиях – концертах, праздниках и т. д. Я желаю процветания городу и всех благ его жителям!»

«На мой взгляд, городу и области не достает преемственности. В руководстве и там, и там – креативные, прогрессивные люди, но они нацелены на Астану. Поработают здесь и все равно уедут в столицу, – сказал Пернебай Абубакиров, Почетный гражданин города Шымкента. – Взяв курс на новое, не надо игнорировать старое, уже наработанное. Это хорошо было видно на примере майского ливневого дождя, затопившего несколько районов Шымкента. Подобного бы не произошло, если бы мы восстановили прежнюю ирригационную систему города. В подвалах половины жилых домов города – вода… Такого быть не должно.

Что еще? Пиара много, даже чересчур. Мое пожелание – дай бог, чтоб все намеченные планы пошли во благо жителям города».

У коренной жительницы Шымкента Лолиты Садвакасовой свое пожелание властям: «Спасибо акимату, открыли Центр долголетия. Но вы бы знали, какие справки там с людей требуют, будто в космос будут отправлять. Зачем такая бюрократия, это же не лечебное учреждение, а центр досуга. А что в ассортименте? Шахматы, шашки, библиотека со скромным книжным фондом, компьютер, йога. Но есть же не старые пенсионеры. Мы могли бы и на уроки танцев ходить – и бальные и современные. Что-то по прикладному искусству осваивать. Приглашали бы артистов, проводили бы встречи с интересными людьми, делились опытом.

Задумали встречи с детьми из детдомов проводить. Согласна – таким детям хочется общаться с бабушкой или дедом, но надо это сделать в какой-то определенный день месяца. А так просто встречаться с детьми не пойдет. Дети ждут чего-то, а пенсионерки сами тоже хотят от своих немного отдохнуть».

А теперь слово Марие Утягановой, уроженке Шымкента, выпускнице школы- гимназии №8, матери троих детей (Сан-Франциско, США): «В этот приезд родной город удивил своей чистотой, узорными цветочными клумбами и уникальным блестящим Арбатом, который ни в чем не уступает авеню Сан-Франциско. Ну а самое главное для матери троих детей, Шымкент порадовал изобилием детских площадок, ухоженными парками с аттракционами и очень вежливым по отношению к детям персоналу. В парке «Киял Алеми» молодая девушка, оператор детского батута, помогла моему двухлетнему сыну снять обувь, забралась с ним на батут и показала, в какой части батута ему прыгать, чтобы не быть сбитым детьми постарше. Все время за ним наблюдала и подбадривала боязливого мальчишку. А в конце аттракциона аккуратно обула, поправила сбитую на бок кепку и даже поцеловала крепыша. Такое отношение к ребенку оставит в сердце любой матери только самые добрые воспоминания о городе и его жителях.

Из пожеланий – хотелось бы, чтобы водители Шымкента были учтивее к пешеходам и не надрывали и так очень чувствительную психику матерей, резко останавливаясь возле коляски с ребенком, буквально в 20 сантиметрах…»

Вот такой разброс мнений и пожеланий. А какие у вас впечатления, вам заметны перемены?

День города Шымкент отметит большим концертом звезд казахстанской эстрады. Он пройдет 19 июня в 19:30 на площади Наурыз.

Фарида Шарафутдинова