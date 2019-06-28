Отправка арысцев началась 28 июня, в восемь часов утра. О такой мере вчера на брифинге в штабе сообщил аким области Умирзак Шукеев.

Он также отметил, что в Арыси закончены работы по очистке улиц от снарядов и дезинфекции территории. Теперь там безопасно, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

«Обратное переселение жителей в Арысь будет вестись автобусными колонами, — сказал глава региона. – Город поделен на 17 секторов, за которыми закреплены акиматы районов и городов области. Определены 640 ответственных специалистов – по одному на каждый дом. Во время заселения жителей в дома они будут оказывать им помощь».

По словам местных властей, нынешняя ситуация в Арыси полностью взята под контроль. Очаги пожара ликвидированы. Поводов для беспокойства нет, заверяют в акимате. На счет корпоративного социального фонда «Туркестан» на сегодняшний день поступил 721 миллион тенге. Работает штаб сбора и распределения гуманитарной помощи. В ходе масштабной благотворительной акции здесь собрано 150 тонн продовольствия. Продукты питания и одежду везли из Караганды, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областей, Актобе, Восточного Казахстана.

«Государство окажет арысцам всестороннюю помощь, — подчеркнул аким. – Наши специалисты проведут фото- и видеофиксацию поврежденных объектов, ущерб будет выплачен. Все эти дни жителям будут оказывать услуги сотрудники полиции, врачи, спасатели».

Кроме этого, восстанавливать дома жителей приедут 160 специальных бригад со всех регионов страны — каждой области достанется по одному сектору разрушенного городка.

Заместитель министра обороны Казахстана Бахыт Курманбаев доложил о мерах по обеспечению безопасности. По его словам, улицы Арыси, военные склады и железную дорогу прочищали свыше 400 военнослужащих. В случае обнаружения в городе подозрительных объектов, а также при фактах вандализма замминистра посоветовал незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

А министр труда и социальной защиты Бердибек Сапарбаев и вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Оскенбаев сообщили, что со стороны Правительства для арысцев будут созданы все условия, а в самом городке восстановят инфраструктуру.