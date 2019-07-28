В рамках республиканского субботника вдоль реки Сайрам су прошел субботник.

Жители района разделились на несколько секторов. Территория участка больше 50 км.

На одном из участков, длинной 2 км Нузар Байкенов с друзьями и коллегами собрал несколько мешков мусора. Здесь можно найти, как говорится все, что душе угодно. Пластиковые бутылки, салфетки, коробки и стаканчики. Кто-то даже оставил постельный комплект: матрац и подушку. Кто-то хорошо отдохнул, но убрать за собой, и навести порядок, к сожалению, забыл.

Нузар Байкенов: «Нельзя так мусорить, дали вот этот участок, за короткое время мы собрали вон сколько мусора. Я считаю, что подобные субботники нужно проводить чаще. Да и просим гостей и всех, кто здесь отдыхает, следите не только за собой, но и затем что вокруг вас. Это касается не только приезжих, но и местных жителей», — говорит Нузар.

Глава района тоже убирает мусор. По словам акима Толебийского района, он сам он вырос в ауле, что такое следить за чистотой в родном краю – знает не понаслышке.

«Мы не только в этот раз проводим субботник, регулярно это делаем. Сегодня в рамках республиканского субботника вышли сотни жителей района. Наш район самый туристический, регулярно тут много приезжих. Одни мусорят, другие убирают за собой. Скоро поставим большие мусорные баки, которые будут стоять на каждом участке», — говорит Бауыржан Омарбеков, аким Толебийского района.

Мусор очищали не только вдоль реки, попытались охватить и ближайшую территорию. Среди участников субботника была и молодежь.

Всего за несколько часов удалось очистить 50 км, а это несколько тонн мусора.