В Шымкенте, с начала года, управлением собственной безопасности возбуждено 223 уголовных дела в отношении полицейских. В ходе расследования 15 сотрудников привлечены к ответственности по 13 уголовным делам. Среди них есть и те, кто подозревается в совершении коррупционных преступлений.

В управление собственной безопасности г. Шымкента озвучили результаты расследования, проведенного в правоохранительных органах. Результаты шокирующие – в отношении полицейских завели 223 уголовных дела. Однако, наказали лишь 15 сотрудников полиции.

Абуталип Жарасов, заместитель руководителя управления собственной безопасности: «Было установлено 10 фактов в отношении сотрудников полиции г. Шымкента, 2 факта — в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы, 1 факт — в воинской части № 6698 Национальной гвардии. По нему возбуждено уголовное дело. Определены подозреваемые и дело направлено в суд».

6 уголовных дел касаются коррупции. Сколько бы реформ ни проводилось в полиции, проблема мздоимства остается нерешенной. Чтобы, наконец, поставить точку в этом вопросе были предприняты масштабные меры. В полиции проводится много реформ, но взяточничество, кажется, не победить. В министерстве внутренних дел предпринимают различные и даже кардинальные меры по борьбе с коррупцией в рядах правоохранительных органов. Полицейских решили премировать, чтобы они отказались от взяток.

Абуталип Жарасов, заместитель руководителя управления собственной безопасности: «Если гражданин предлагает взятку полицейскому, в этом случае тот, кто предлагает будет привлечен к административной ответственности. А потом мы приступаем к процедуре награждения полицейского. Размер премии составляет 2 МРП. Кроме того, предусмотрены грамоты и прочие меры».

Среди таких награжденных — майор полиции Енбекшинского районного управления полиции Жандос Султанов. Должностное лицо предлагало ему взятку в размере 400 000 тенге. Взамен полицейский должен был лишь сократить меру ответственности за мошенничество. Однако офицер провокации не поддался.

Стоит отметить, что с начала года зарегистрировано 10 фактов дачи взятки сотрудникам полиции. При этом пять шымкентских полицейских таки пошли на сделку со совестью и взяли предложенную мзду. Теперь они в числе уволенных из органов, а их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Саида Турсуметова