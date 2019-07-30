Глядя на видеокадры с танцующей беременной женщиной сдержать улыбку просто невозможно.

Позитивный танец из родильной палаты Шымкента облетел весь Казнет. На кадрах под всем известный «Gangnam Style» пустились в пляс врач и роженица, и это в перерывах между схватками! Спустя всего пару часов героиня ролика стала мамой.

Женщину уже выписали домой. Даулет Сатов, заведующий отделением родильного блока перинатального центра, партнер по танцам теперь уже известной на весь Казахстан роженицы, уверяет, потанцевать во время родовой деятельности соглашаются немногие. Все таки роды процесс физически и морально сложный. Но танцевальные движения могут помочь роженице расслабиться, настроиться легкие роды и даже облегчить боль от схваток.

«Они придают бодрость и разгоняют по телу кровь и таким образом ткани матери и плода лучше питаются и снабжаются кислородом. При танцах работают мышцы тазового дна, спины и таким образом уходят зажимы в теле. Гаухар (героиня видео) у нас поступила с открытием в 4 сантиметра и мы ей сразу предложили станцевать. У нее были легкие роды и в течение двух часов родила и сама довольна была», — рассказал Даулет Сатов, заведующий отделением родильного блока перинатального центра г.Шымкента.

Довольна осталась и Акерке Толенды. Девушка тоже поддержала танцевальный флешмоб и во время родов станцевала под песню Камажай.

Еще вчера Акерке танцевала в родильном блоке, а уже сегодня держит на руках своего первенца — новорожденную дочку. Девушка уверена, танцы помогли ее маленькой Айбиби, появиться на свет так легко.

«Я увидела в Инстаграм как девушка танцевала в перед родами, и мне тоже захотелось так сделать. Когда я поступила в больницу, честно говоря, я ждала пока доктора предложат мне потанцевать, и когда мне делали систему, мне все таки предложили и я сразу согласилась. Родила я легко — во время танца мне становилось легче, и мои роды мне запомнятся навсегда благодаря танцам, так что всем советую», — с улыбкой рассказывает Акерке.

Танцевальная практика в родовом блоке шымкентского перинатального центра, не новшество. Правда, только сейчас ее показали общественности. Чтобы облегчить роды помимо танцев женщины любят слушать музыку, родовой репертуар — от классики до дискотечных песен. Такой подход к родам поддерживают и психологи.

«На родах могут присутствовать партнеры, но не все они готовы психологически помочь женщине, и поэтому сейчас стало актуально психологическое сопровождение при родах. Когда профессионал приходит и мягко подводит, наблюдаешь какой настрой психологически у женщины, что она хочет, и потихоньку подводишь. Бывает, что не готовы к таким танцам, но очень часто они соглашаются и мы поем и танцуем. Очень облегчает, поднимает настроение, у мамочек появляется второе дыхание», — уверяет Айгуль Такенова, психолог перинатального центра г.Шымкента.

Родовой процесс — сложный, и требует немалых усилий врачей и самой роженицы. Именно поэтому, уверены врачи, во время процесса появления на свет ребенка, женщине должно быть максимально комфортно.

Анастасия Новикова