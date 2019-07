Необычный объект сняли на видео жители Шымкента

View this post on Instagram

Накануне вечером шымкентцы наблюдали необычное явление ⠀ На видео и фотографиях (которые наши подписчики прислали в дайрект) можно наблюдать светящийся объект в небе. Если отбросить предположения о том, что это НЛО, есть две версии: ⠀ — запуск Falcon 9 компании Илона Маска Space X — пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) комплекса "Тополь" ⠀ Первый вариант видится более вероятным, но пока официальных подтверждений не было ⠀ А как вы считаете, что это было? #shymkentonline