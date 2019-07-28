Необычный объект сняли на видео жители Шымкента

Необычное явление в небе сумели снять на видео жители Шымкента. Аналогичную картину наблюдали и жители Сайрама.

Существуют версии, что это запуск ракеты с Байконура, однако на официальном сайте Роскосмома говорится о том, что пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-12» запланирован на 31 июля 2019 года в 15:10:46 мск с космодрома Байконур.