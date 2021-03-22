Ракета-носитель «Союз-2.1а», впервые за 45 лет сменившая цветовую гамму с традиционной серо-оранжевой на бело-синюю, отправилась в полет с космодрома Байконур, трансляция пуска велась на сайте «Роскосмоса» сообщают РИА Новости.

Пуск планировался в субботу, но по решению комиссии был отложен на двое суток. По словам источников РИА Новости в ракетно-космической отрасли, причиной стал скачок напряжения в системе электропитания стартового комплекса и необходимость повторной проверки систем ракеты.

Ракете предстоит вывести в космос южнокорейский аппарат CAS500-1 и еще 37 спутников из 18 стран, в том числе российские.