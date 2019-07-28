Администрация Шымкентского зоопарка обращается к жителям и гостям города Шымкента по поводу происшествия, случившемся 27 июля 2019 года.

«Напомним, что в сеть попало видео, где один из посетителей перелез через 3-метровое ограждение и попытался с риском для жизни кататься на жирафе. Возможно, посетитель и его спутницы находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Данный посетитель нарушил правила поведения на территории зоопарка, о которых каждые 15 минут сообщается по радиосети учреждения. Кроме радиообращения на территории имеются стенды с «Правилами поведения посетителей на территории зоопарка» и таблички с указанием опасных животных.