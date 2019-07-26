Шымкентские сосудистые хирурги обучаются у лучших мировых специалистов.

Обмен опытом — важная составляющая для любого профессионала своего дела. Клиника флебологии и лазерной медицины Шымкента продолжает привлекать зарубежных светил в области флебологии.

В третий миллионник страны приехал хирург-флеболог из Беларуси Николай Роговой. За его плечами многолетний опыт и практика лечения заболеваний вен. Зарубежный специалист консультировал пациентов, провел несколько блестящих операций и по достоинству оценил уровень местных специалистов.

Обучаться у профессионала своего дела мечтают врачи со всего Казахстана. Благодаря шымкентской клинике флебологии и лазерной медицины это стало реальностью. Один из участников семинара сосудистый хирург Арман Алмазулы преодолел почти две тысячи километров, приехав на обучение из Усть-Каменогорска.

По мнению Армана , приезд хирурга флеболога из республики Беларусь, как одного из лучших флебологов- это значимое событие. Такие мастер классы продвигают нашу отечественную медицину и огромная благодарность в этом клинике флебологии и лазерной медицины.

В лечении заболеваний вен нижних конечностей лучшее решение — это лазерная медицина, уверен сосудистый хирург из Беларуси Николай РОГОВОЙ. Такие процедуры проводят в клинике флебологии и лазерной медицины в Шымкенте. Они занимают всего за пол часа и абсолютно безболезненны.

Не является преградой для проведения лазерных операций на вены и возраст, самому взрослому пациенту шымкентской клиники флебологии больше 80-ти лет! Такой обмен опытом позволяет нашим докторам оставаться в курсе новейших методик лечения заболеваний вен и проводить операции на высшем уровне.

Николай Роговой сосудистый хирург из г. Минск (Беларусь) отмечает, что приехал по приглашению клиники флебологии и лазерной медицины для обмена опытом с местными коллегами, провести ряд процедур по лазерному лечению варикозной болезни В глобальном масштабе методы конечно, не отличаются, но есть

определенные нюансы, но это уже для более узких специалистов небольшие фишечки, можно так их назвать . Плюс я сам учусь у ваших врачей, подсматриваю, какие то нюансы оперативного вмешательства

Шымкентские доктора лечат варикозное расширение вен, проводят операции в области проктологии и гинекологии, а также аппаратные косметические процедуры. Век живи — век учись, уверены в клинике флебологии и лазерной медицины Шымкента. Прогресс и рост заключаются в постоянном обучении и обмене опытом.

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