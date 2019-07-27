27 июля в рамках экологической акции #Birge #TazaQazaqstan на территории Туркестанской области состоялся общенациональный субботник.

В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель акима Туркестанской области Мейржан Мырзалиев. Поблагодарив участников акции, заместитель акима области вместе с общественностью принял участие в очистке водоканала «Арыс-Туркестан «.

В мероприятии, проведенном с целью очистки населенных пунктов от мусора, сохранения чистоты в природных зонах, очистки русел источников, наведения порядка на улицах, из 16 районов области приняли участие около 51635 человек. Было задействовано 397 единиц спецтехники, сообщает пресс-службу акима Туркестанской области.

На субботник вышли работники городских и районных акиматов, социальных учреждений, специалисты управлений, расположенных в индустриальных зонах, волонтеры, представители общественных организаций, крупных предприятий, СМИ, местные жители. В результате субботника вывезено около 1504,6 тонн мусора.

В ходе акции в порядок были приведены русла всех рек, озер на территории области, улиц в населенных пунктах очищены от мусора. В результате субботника вывезено около 1504,6 тонн мусора. Данное мероприятие, направленное на сохранение чистоты природы, будет проводиться и дальше.