Редко кому выпадает реальный шанс выбрать себе соседа. Хотя на этот счет есть известная поговорка: «Покупая дом, присмотрись к соседям».

Как правило, в жизни нам приходится иметь дело с тем, что УЖЕ есть.

Почему такое внимание соседям? Наверное, потому что одни соседи могут сделать нашу жизнь просто невыносимой, другие — могут облегчить ее, украсить своим ближним присутствием, или, как минимум, не досаждать нам. Оговорюсь сразу, у меня с соседями отношения нейтральные, пожалуй, все же близкие к дружеским. В этом смысле моей семье повезло.

Информационным поводом для написания этой редакционной статьи стал рассказ коллеги о том, как на днях они всей улицей стали тушить пожар.

Итак, представьте себе микрорайон Таскен — окраина Шымкента, что называется «конец географии». Район, куда очень редко доезжают маршрутки, еще реже — автобусы. Гравийные дороги… Перевозчики не горят желанием посылать туда, в нерентабельный для них район, свою технику. Себе дороже. На краю этого жилого массива есть большой карьер, сейчас он заброшен. И к ужасу местных жителей карьер облюбовали люди, имеющие дело с мусором. Они постепенно превратили его в место свалки — сгружают туда с грузовых машин, тележек бытовой и строительный мусор. Туда же работники коммунальных служб закидывают спиленные ветки деревьев. Все это «добро» занимает много места. Пара таких «хозяйственников» решила навести здесь порядок и… подожгли сухие ветки. Случилось это примерно в 10 утра. Жара, сухостой, мусор — все это моментально, как порох, вспыхнуло.

«Пожар разгорался стремительно. Я раньше слышала, что, оказывается, у пожара есть «ноги», – сказала мне Салтанат. – Это когда из объятого пламенем огня выскакивают насекомые: кузнечики, саранча, какие-то прыгающие жучки-козявки. Они на своих лапках, погибая, тоже разносят язычки огня…»

Прямо на краю, ближе всех к карьеру стоял сарай Роза-апай. Он был сколочен из старых досок, бревен. А рядом с ним — огромная куча дров! Это был настоящий подарок для разгоравшегося пожара… Деревянная развалюха и дрова сгорели в считанные минуты. В соседнем капитальном сарае стояли баллоны с газом, старый домашний скарб, который в дом матери свезли дети, живущие в центре города. Вот где была опасность!

«Мы и не заметили, как к дому Роза-апай стали сбегаться соседи, даже дети. К великому счастью, в соседнем с апашкиным домом дворе стоял наполненный доверху бассейн — в нем с утра до вечера плескались дети. Люди — соседи, даже просто прохожие — ведрами зачерпывали воду и несли ее сломя голову к оврагу, сараю, дому — тушили огонь. Ближайшие соседи тянули ко двору Роза-апай шланги с водой. Но напор воды, увы, был слабоватым… И все-таки коллективная оборона огню сделала-таки свое доброе дело. Спустя полчаса пожар был потушен. Заметьте, до приезда пожарных.

«Как мы все собрались, не знаю. Но никто не остался от этой беды в стороне, — говорит Салтанат. — Все тушили огонь. Во-первых, старались помочь хозяйке сберечь дом. Во-вторых, понимали, что огонь может перекинуться и на наши дома…»

В общем, эта беда по-настоящему сплотила соседей. Люди перезнакомились — до этого не все хорошо знали друг друга. Потому что Таскен осваивается до сих пор: есть старожилы, построившие дома 15 лет назад, а есть и новоселы, которые года три назад заселились здесь.

Сама хозяйка дома, не переставая, благодарит своих спасителей. Для нее — пожилой вдовы — на старости лет остаться без своего угла не лучшая перспектива. Раньше, до пожара (теперь это веха для жителей этой части Таскена), ее двор был самым ухоженным, в прямом смысле цветущим. Был сад, цветники. Все сожрало пламя… Даже стекла окон потрескались. Но, слава Всевышнему, остался целым дом. Все остальное поправимо.

После случившегося коммунальные службы района, до этого ПОЛТОРА МЕСЯЦА игнорировавшие просьбы жителей вывезти мусор, забрали-таки с улицы мусорные пакеты и мешки. Причем, забрали мусор только с тех улиц, где живут «жалобщики». Возмутительно еще и то, что это происходит в щильде — когда стоит невыносимая жара, из-за которой невывезенный мусор еще больше источает «аромат». Даже собаки брезгуют рвать пакеты.

Неужели надо было случиться беде, чтобы коммунальщики выполнили свои прямые обязанности?! Теперь, сплоченные таким испытанием таскенцы, намерены добиваться для своего массива нормального коммунального обслуживания, асфальтированных дорог.

Этот пример показателен в том смысле, что надо быть не равнодушными к общим проблемам. Начните с малого, узнайте как зовут ваших соседей, здоровайтесь с ними. Насколько важно последнее, вы поймете из этой поучительной истории, которую я нашла в интернете.

«Женщина работала технологом на мясокомбинате. Однажды, в самом конце рабочего дня, она пошла к мясным холодильникам, чтобы проверить какие-то данные. Но, к сожалению, дверь внезапно захлопнулась и она оказалась внутри холодильника.

Женщина плакала, кричала, била ногами в дверь, но никто не приходил на помощь, потому что большинство рабочих уже ушли — был конец рабочего дня.

Через пару часов она услышала звук за дверцей холодильника. Оказалось, пришел охранник и открыл дверь. Промерзшая до костей женщина чудом была спасена. Она спросила его, как он догадался прийти сюда, ведь это не входит в его обязанности. На что охранник ответил:

«Я работаю на этом комбинате уже 35 лет. Тысячи рабочих приходят через проходную каждый день. Но вы единственная, кто здоровался со мной утром и прощался вечером. Многие относились ко мне, как к невидимке. Сегодня вы, как обычно, поздоровались со мной. Но вечером я не услышал вашу привычную фразу: «Пока, увидимся завтра». Что-то в связи с этим мне не давало покоя. Понимаете, благодаря вам я чувствовал себя чем-то значимым. Не услышав вашего прощания, я понял, что с вами что-то случилось. Поэтому я и решил проверить комбинат. Поднялся на ваш этаж, увидел, что ваш кабинет открыт, свет горел, вещи на месте. Тогда я решил пройти к холодильникам…»

Станьте и вы значимым для кого-то по соседству. Кому-то это спасает жизнь.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА