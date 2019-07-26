Сегодня заместитель Премьер-министра РК​ Женис Касымбек прибыл с рабочим визитом в город Арысь.

В первую очередь вице-премьер ознакомился со строительно-ремонтными работами в секторе №1, за которым закреплена Атырауская область. На данной территории расположено​ 482 дома. Из 431 пострадавшего дома полностью отремонтированы 3. Компания «BI Group» в этом секторе восстанавливает​ 88 домов.​

Затем рабочая группа направилась в сектор​ №9, за который отвечает город Нур-Султан. Здесь расположено​ 655 домов. Из 572 домов, требующих ремонта, работы завершены в 105.​

Наряду с этим, заместитель главы Правительства посетил железнодорожный вокзал «Арысь-1», фундамент которого был заложен в 1904 году. Здесь работы ведет АО​ «Samruk-Kazyna Construction» АҚ. Первый заместитель председателя правления Арман Жетписбаев сообщил, что все работы выполняются в срок.​

Затем группа направилась в сектор №10, где зарегистрировано 652 дома. В 138 из 604 домов ремонт уже завершен, посетила городскую поликлинику и центральный стадион.

В ходе визита взята во внимание работа, проводимая в секторах, закрепленных за городом Нур-Султан, Акмолинской и Костанайской областями.​ ​

Женис Касымбек, ознакомившийся с сегодняшней обстановкой в городе Арысь, поручил ускорить темпы строительных работ.​