«Отойдите, он мой братишка!» — требует от кричавших на него спутниц наездник и отправляется покорять высоту.

Этому наезднику не то что море по колено — жирафа(!) готов в лошадь превратить. Беспрецедентный случай в Шымкентском зоопарке потряс всю страну. Нетрезвому на вид мужчине захотелось покататься на… жирафе. Перемахнув через трехметровый забор, бравый парень Саша попытался оседлать пятнистое длинношеее. От такой дикой выходки, даже житель саванны впал на секунды в ступор.

Безудержному парню повезло. Жираф Астана оказался куда культурнее наездника. Оправившись после шока, пятнистый интеллигент аккуратно скидывает непрошеного гостя. А ведь всё могло закончиться совсем иначе.

— Раиса Долгова, заведующая секцией террариума зоопарка г. Шымкента: «Мы подали заявление в Аль-Фарабийское районное управление полиции для того, чтобы этого гражданина привлекли к ответственности, кроме того хочется сказать, что такое не практикуется в мире — катание на жирафах и это довольно опасное занятие. Одним ударом копыта жираф может убить крупного хищника, то есть мужчине очень крупно повезло».

Как наездник выбрался из вольера своей «лошадки», одним гиенам известно. Сейчас неудержимого посетителя активно ищут полицейские.

Ержан Пайзбеков ведущий, специалист управления внутренних и внешних коммуникаций ДП г. Шымкента: 28 июля администрация зоопарка обратилась с заявлением в Аль-Фарабийское районное управление полиции, о том, что 27 июля один из посетителей нарушил правила поведения на территории зоопарка. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается личность для привлечения у административной ответственности».

Сегодня, кажется, что жираф и не помнит странного «родственника». Астана с удовольствием гуляет на свежем воздухе, привычно выпрашивает овощи и фрукты у проходящих людей, ест с аппетитом. Посмотреть на самое высокое животное в мире в Шымкент приезжают со всего Казахстана.

Татьяна Диордица, посетительница зоопарка г. Шымкента:

-Мы из Жетысая, очень хороший зоопарк.

-Как вам жираф в шымкентском зоопарке?

-Очень хороший и жираф Астана милый, да и зоопарк нравится.

А вот сотрудники зверинца до сих пор не могут оправиться от выходки буйного посетителя. Зоосад с тысячами видов животных — одна из главных достопримечательностей Шымкента.

В следующем году третий миллионник страны станет культурной столицей СНГ. Подобные вопиющие инциденты шымкентцев до высокого статуса явно не дотягивают.