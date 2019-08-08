Первый вице-министр индустрии инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ о недовольстве ходом выполнения восстановительных работ жителей Арыси, передаёт BNews.kz со ссылкой на МИИР РК.

«Ни один дом и ни одна семья в Арыси не останутся без внимания. Восстановительные работы домов в Арыси продолжаются. Сейчас в 17 секторах трудятся свыше 7 тысяч строителей. Мы просим жителей города не переживать по вопросу проведения работ. Ни одно должностное лицо не покинет город, не завершив работы. Мы находимся с вами рядом всё это время, ежедневно ведётся осмотр каждого из 17-ти секторов», — заявил Каирбек Ускенбаев.

Вице-министр подчеркнул, что каждый дом в городе взят под строгий контроль.

«Для этого есть чёткое поручение Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Кроме того, восстановительные работы контролирует лично Премьер-министр Аскар Мамин в ходе еженедельных посещений города Арысь», — добавил Ускенбаев.

По его словам, необходимо учесть, что ремонтные работы в Арыси проводятся поэтапно: сначала на участке работают кровельщики, затем специалисты меняют окна, после чего к ремонту приступают отделочники. Каждый специалист выполняет и сдаёт свою часть работы, затем к ремонту приступает следующий специалист. Весь этап строительства и восстановления домов находится на постоянном контроле.

«В городе мобилизовано рекордное количество строителей, строительные материалы поставляются бесперебойно в необходимом количестве, а все 17 штабов работают в усиленном режиме. Стоит отметить слаженность действий строителей — за короткие сроки здесь была проведена масштабная работа», — сказал вице-министр.

На сегодняшний день, по данным МИИР РК, свыше 6,7 тысяч домах в Арысизавершились основные восстановительные работы. На 2,6 тысячи объектов ИЖС и МЖД строители проводят косметический ремонт. За каждым объектом ведётся строгий контроль.