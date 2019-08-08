Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан для эффективной обратной связи с населением, гражданским обществом публикует список официальных аккаунтов департаментов в социальных сетях, а также личных аккаунтов руководителей и заместителей руководителей департаментов Комитета.

Данные аккаунты размещены на официальном сайте Комитета http://kkkbtu.dsm.gov.kz/

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК

Председатель – Бюрабекова Людмила Витальевна

Facebook — https://www.facebook.com/lyudmila.byurabekova

Номер приемной: 8(7172) 74-17-40

Заместитель Председателя — Бекшин Жандарбек Мухтарович

Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100034601463955

Номер приемной: 8(7172) 74-17-08

Заместитель Председателя — Садвакасов Нуркан Олжабаевич

Facebook — https://www.facebook.com/nurkan.sad

Номер приемной: 8(7172) 74-17-23

Заместитель Председателя — Ахметниязова Лаура Мустафьевна

Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100001187079240

Номер приемной: 8(7172) 74-17-72

Заместитель Председателя — Асылбеков Нурлыбек Абибуллаевич

Номер приемной: 8(7172) 74-18-03

Официальная страница в facebook — https://www.facebook.com/mz.gov.kz/?ref=bookmarks

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Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нұр-Сұлтан

Руководитель Департамента — Байгабулов Садвакас Нагметуллович

Facebook — https://www.facebook.com/sadvakasnagmetyllovich.baigabylov

Номер приемной: 8(7172) 57-60-59

Заместитель руководителя Департамента — Бейсенова Сархат Сагинтаевна

Телефон: 8(7172) 57-30-82

Заместитель руководителя Департамента – Журунова Марал Мухаметкалиевна

Телефон: 8(7172) 27-25-60

Заместитель руководителя Департамента – Шагалтаева Айгул Кошмухамбетовна

Телефон: 8(7172) 57-30-81

Заместитель руководителя Департамента – Уразалина Жанар Амангельдыевна

Телефон: 8(7172) 27-25-57

Официальная страница в facebook — https://www.facebook.com/janar.kassenova

Телефон доверия: 8(7172)57-60-59

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Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы

Руководитель Департамента — Молдагасимова Айзат

Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100038248363371

Instagram — instagram.com/aizat_kontrol

Twitter – twitter.com/aizat_kontrol

Телефон: 8(727)382-35-15

Заместитель руководителя Департамента — Калыкова Асель Токановна

Заместитель руководителя Департамента — Мухамедяров Мурат Ельжасович

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Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Шымкент

Руководитель Департамента — Тулебаев Абдиманап Кошкарович

Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100024412942403

Instagram – Instagram.com/abdimanaptulebaev

Заместитель руководителя Департамента — Косалиев Алмат Ералиевич

Facebook — https://www.facebook.com/almat.kossaliyev

Заместитель руководителя Департамента — Кашкымбаева Лязят Рсымбековна

Facebook — https://www.facebook.com/lazzat.kashkumbaeva

Телефон доверия: 8(7252) 21-24-93

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Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области

Руководитель департамента — Мусина Айнагуль Советовна

Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100013027020552

Заместитель руководителя департамента — Кушбасов Арман Сайлаубаевич

Facebook — — https://www.facebook.com/profile.php?id=100031792358326

Заместитель руководителя департамента — Зимов Владислав Арнольдович

Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100001804063170

Заместитель руководителя департамента — Иманкулова Бибигуль Сериковна

Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100040228654705

Заместитель руководителя департамента — Омарханов Серик Сексембаевич

Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100001148470897

Официальная страница в facebook —https://www.facebook.com/akmoladooz

Телефон доверия:8(7162) 26 55 88

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Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области

Руководитель департамента — Беркимбаева Нурсулу Алтынбековна

Facebook — https://www.facebook.com/n.berkimbaeva

Instagram — https://www.instagram.com/n.berkimbaeva61/

Заместитель руководителя департамента — Сербаев Мухтар Убайтжанович

Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100009244568826

Заместитель руководителя департамента — Койшанова Райхан Мусалиевна

Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100035637668986

Официальная страница в facebook — https://www.facebook.com/aokdsd/

Официальная страница в Instagram — https://www.instagram.com/sapa_aktobe/

Телефон доверия: 8 (7132) 55-77-35

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Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области

Руководитель департамента — Баймухамбетов Кайрат Кажиманович

Facebook — https://www.facebook.com/baymuhambetov?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAMHXvaGJZ-iHczB_wf92W45P5Zc7qWxtCergJTXC_wbHD4Kg6de0zU1a6U26dLGFFkF5GRg65gqzxT

Заместитель руководителя департамента — Исмаилов Марат Адельжанович

Facebook — https://www.facebook.com/marat.ismailov.5076

Заместитель руководителя департамента — Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна

Facebook – https://www.facebook.com/profile.php?id=100014213911866

Официальная страница в facebook- https://www.facebook.com/dkkbtualmobl/

Телефон доверия: 8 800 080 90 85

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Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области

Руководитель департамента — Мусагалиев Темирбек Саримович

Заместитель руководителя Департамента —

Официальная страница в facebook — https://www.facebook.com/dkkbtuatyrau

Официальная страница в Instagram — https://www.instagram.com/dkkbtu_atyrau/

Контактный телефон: 8702 942 2684

Телефон доверия:8( 7122) 32-12-38

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Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Восточно — Казахстанской области

И.о. руководителя Департамента — Кунапьянова Нургуль Асымкановна

Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100038795781449

Instagram — https://www.instagram.com/kunapyanova_n/

Заместитель руководителя Департамента — Тагаева Гуляим Жаксыбаевна

Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100030025781553

Официальная страница в facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100022756722118

Официальная страница в Instagram — https://www.facebook.com/dkkbtuVKO/

Телефон доверия: 8 (7232) 76-85-99

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Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области

Руководитель департамента — Жаркынбеков Берик Кузарович

Заместитель руководителя Департамента — Рахимов Кумисбек Рахимович

Заместитель руководителя Департамента — Надуев Газиз Дуйсенбекович

Заместитель руководителя Департамента — Тынысов Жандос Абдикашович

Официальная страница в facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100022474655190

Официальная страница в instagram — https://www.instagram.com/zhambyl.dkkbtu/

Телефон доверия: 8 (7262)51-96-49

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Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Западно – Казахстанской области

Руководитель Департамента — Кубатаев Ринат Аминевич

Заместитель руководителя Департамента — Мустаев Нурлыбек Ермекович

Заместитель руководителя Департамента — Искакова Шарбану Рамазановна

Официальная страница в facebook — https://www.facebook.com/zkodooz/

Официальная страница в Instagram — https://instagram.com/dooz_zko?igshid=ghce3ljigvqo

Телефон доверия: 8(7112) 51-27-66

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Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области

И.о. Руководителя Департамента — Макеева Ф.У.

Facebook — https://www.facebook.com/farida.makeeva

Заместитель руководителя Департамента — Байгутанова Г.Ж.

Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100033436838333

Заместитель руководителя Департамента — Залыгина Ю.Л

Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100022392315974

Заместитель руководителя Департамента — Смирнова О.В.

Facebook — https://www.facebook.com/olga.smirnova.7965

Телефон доверия: 8(7212) 50-78-70

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Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области

110000, г.Костанай, пр.Аль-Фараби,113

Руководитель Департамента — Бекмагамбетов Орал Айтбаевич

Заместитель руководителя Департамента — Нечитайло Владимир Семенович

Заместитель руководителя Департамента — Севостьянов Юрий Иванович

Заместитель руководителя Департамента — Альмаганбет Аскар Жандарбекулы

Официальная страница в facebook —https://www.facebook.com/profile.php?id=100022805182851

Телефон доверия: 8(7142)56-83-90

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Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Кызылординской области

120008, г. Кызылорда, ул. Чайковского, 10

Руководитель Департамента — Байменова Галия Абсадыковна

Заместитель руководителя Департамента — Аханаева Улбосын Умирбаевна

Заместитель руководителя Департамента — Абдикаимова Алия Муталиповна

Заместитель руководителя Департамента — Азирова Галима Жаксылыковна

Официальная страница в facebook — https://www.facebook.com/doozqyzylorda/?modal=admin_todo_tour

Телефон доверия: 8(7242) 23-70-22

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Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области

Руководитель Департамента — Сыдыманов Ергали Жаксыбекулы

Заместитель руководителя Департамента — Куркинбаева Гульнар Утебаевна

Заместитель руководителя Департамента — Жармаева Салтанат Бохаевна

Заместитель руководителя Департамента – Жунисбекова Айнагуль Аманбаевна

Официальная страница в facebook — https://www.facebook.com/people/Маңғыстау-Қдсд/

Официальная страница в Instagram — https://www.instagram.com/dooz.mangystau/

Телефон доверия: 8(7292)50-69-96

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Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области

Руководитель Департамента — Сорокина Ирина Николаевна

Facebok — https://www.facebook.com/profile.php?id=100015778984139

Instagram — https://www.doozirinasorokina

Заместитель руководителя Департамента — Шакарова Гульназ Тлеубековна

Заместитель руководителя Департамента — Кубенова Сандугач Зейнулловна

Заместитель руководителя Департамента — Дощанова Замзагуль Сапаргалиевна

Заместитель руководителя Департамента — Байказакова Сауле Солташевна

Телефон доверия: 8(7182) 55-39-14

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Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Северо – Казахстанская область

Руководитель Департамента — Касмакасов Серикбай Халимович

Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100035087536183

Заместитель руководителя Департамента — Увалиев Сулеймен Маргаждарович

Facebook — https://www.facebook.com/suleimen.uvaliev

Заместитель руководителя Департамента — Горлова Татьяна Леонидовна

Заместитель руководителя Департамента — Елеусизов Жумабек Тайевич

Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100031855837640

Телефон доверия: 8 (715-2) 52-14-37

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Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанская область

Руководитель Департамента — Нышанов Нурбек Садыкбекович

Заместитель руководителя Департамента — Медетов Жумагул Бекенбаевич

Заместитель руководителя Департамента — Ахметов Алдаркул Райымкулович

Заместитель руководителя Департамента — Курбанходжаев Ерлан Сансызбаевич

Заместитель руководителя Департамента — Тагибаев Даулет Орынбаевич

Официальная страница в facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100022372688621

Официальная страница в Instagram — https://instagram.com/turkestandkkbtu

Телефон доверия: 8(725 33)7 10 56