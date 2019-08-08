Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан для эффективной обратной связи с населением, гражданским обществом публикует список официальных аккаунтов департаментов в социальных сетях, а также личных аккаунтов руководителей и заместителей руководителей департаментов Комитета.
Данные аккаунты размещены на официальном сайте Комитета http://kkkbtu.dsm.gov.kz/
Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК
Председатель – Бюрабекова Людмила Витальевна
Facebook — https://www.facebook.com/lyudmila.byurabekova
Номер приемной: 8(7172) 74-17-40
Заместитель Председателя — Бекшин Жандарбек Мухтарович
Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100034601463955
Номер приемной: 8(7172) 74-17-08
Заместитель Председателя — Садвакасов Нуркан Олжабаевич
Facebook — https://www.facebook.com/nurkan.sad
Номер приемной: 8(7172) 74-17-23
Заместитель Председателя — Ахметниязова Лаура Мустафьевна
Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100001187079240
Номер приемной: 8(7172) 74-17-72
Заместитель Председателя — Асылбеков Нурлыбек Абибуллаевич
Номер приемной: 8(7172) 74-18-03
Официальная страница в facebook — https://www.facebook.com/mz.gov.kz/?ref=bookmarks
________________________________________
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нұр-Сұлтан
Руководитель Департамента — Байгабулов Садвакас Нагметуллович
Facebook — https://www.facebook.com/sadvakasnagmetyllovich.baigabylov
Номер приемной: 8(7172) 57-60-59
Заместитель руководителя Департамента — Бейсенова Сархат Сагинтаевна
Телефон: 8(7172) 57-30-82
Заместитель руководителя Департамента – Журунова Марал Мухаметкалиевна
Телефон: 8(7172) 27-25-60
Заместитель руководителя Департамента – Шагалтаева Айгул Кошмухамбетовна
Телефон: 8(7172) 57-30-81
Заместитель руководителя Департамента – Уразалина Жанар Амангельдыевна
Телефон: 8(7172) 27-25-57
Официальная страница в facebook — https://www.facebook.com/janar.kassenova
Телефон доверия: 8(7172)57-60-59
________________________________________
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы
Руководитель Департамента — Молдагасимова Айзат
Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100038248363371
Instagram — instagram.com/aizat_kontrol
Twitter – twitter.com/aizat_kontrol
Телефон: 8(727)382-35-15
Заместитель руководителя Департамента — Калыкова Асель Токановна
Заместитель руководителя Департамента — Мухамедяров Мурат Ельжасович
________________________________________
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Шымкент
Руководитель Департамента — Тулебаев Абдиманап Кошкарович
Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100024412942403
Instagram – Instagram.com/abdimanaptulebaev
Заместитель руководителя Департамента — Косалиев Алмат Ералиевич
Facebook — https://www.facebook.com/almat.kossaliyev
Заместитель руководителя Департамента — Кашкымбаева Лязят Рсымбековна
Facebook — https://www.facebook.com/lazzat.kashkumbaeva
Телефон доверия: 8(7252) 21-24-93
________________________________________
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области
Руководитель департамента — Мусина Айнагуль Советовна
Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100013027020552
Заместитель руководителя департамента — Кушбасов Арман Сайлаубаевич
Facebook — — https://www.facebook.com/profile.php?id=100031792358326
Заместитель руководителя департамента — Зимов Владислав Арнольдович
Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100001804063170
Заместитель руководителя департамента — Иманкулова Бибигуль Сериковна
Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100040228654705
Заместитель руководителя департамента — Омарханов Серик Сексембаевич
Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100001148470897
Официальная страница в facebook —https://www.facebook.com/akmoladooz
Телефон доверия:8(7162) 26 55 88
________________________________________
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Актюбинской области
Руководитель департамента — Беркимбаева Нурсулу Алтынбековна
Facebook — https://www.facebook.com/n.berkimbaeva
Instagram — https://www.instagram.com/n.berkimbaeva61/
Заместитель руководителя департамента — Сербаев Мухтар Убайтжанович
Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100009244568826
Заместитель руководителя департамента — Койшанова Райхан Мусалиевна
Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100035637668986
Официальная страница в facebook — https://www.facebook.com/aokdsd/
Официальная страница в Instagram — https://www.instagram.com/sapa_aktobe/
Телефон доверия: 8 (7132) 55-77-35
________________________________________
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области
Руководитель департамента — Баймухамбетов Кайрат Кажиманович
Facebook — https://www.facebook.com/baymuhambetov?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAMHXvaGJZ-iHczB_wf92W45P5Zc7qWxtCergJTXC_wbHD4Kg6de0zU1a6U26dLGFFkF5GRg65gqzxT
Заместитель руководителя департамента — Исмаилов Марат Адельжанович
Facebook — https://www.facebook.com/marat.ismailov.5076
Заместитель руководителя департамента — Калдыбаева Гульмира Амангельдиновна
Facebook – https://www.facebook.com/profile.php?id=100014213911866
Официальная страница в facebook- https://www.facebook.com/dkkbtualmobl/
Телефон доверия: 8 800 080 90 85
_____________________________________
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области
Руководитель департамента — Мусагалиев Темирбек Саримович
Заместитель руководителя Департамента —
Официальная страница в facebook — https://www.facebook.com/dkkbtuatyrau
Официальная страница в Instagram — https://www.instagram.com/dkkbtu_atyrau/
Контактный телефон: 8702 942 2684
Телефон доверия:8( 7122) 32-12-38
________________________________________
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Восточно — Казахстанской области
И.о. руководителя Департамента — Кунапьянова Нургуль Асымкановна
Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100038795781449
Instagram — https://www.instagram.com/kunapyanova_n/
Заместитель руководителя Департамента — Тагаева Гуляим Жаксыбаевна
Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100030025781553
Официальная страница в facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100022756722118
Официальная страница в Instagram — https://www.facebook.com/dkkbtuVKO/
Телефон доверия: 8 (7232) 76-85-99
________________________________________
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Жамбылской области
Руководитель департамента — Жаркынбеков Берик Кузарович
Заместитель руководителя Департамента — Рахимов Кумисбек Рахимович
Заместитель руководителя Департамента — Надуев Газиз Дуйсенбекович
Заместитель руководителя Департамента — Тынысов Жандос Абдикашович
Официальная страница в facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100022474655190
Официальная страница в instagram — https://www.instagram.com/zhambyl.dkkbtu/
Телефон доверия: 8 (7262)51-96-49
________________________________________
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Западно – Казахстанской области
Руководитель Департамента — Кубатаев Ринат Аминевич
Заместитель руководителя Департамента — Мустаев Нурлыбек Ермекович
Заместитель руководителя Департамента — Искакова Шарбану Рамазановна
Официальная страница в facebook — https://www.facebook.com/zkodooz/
Официальная страница в Instagram — https://instagram.com/dooz_zko?igshid=ghce3ljigvqo
Телефон доверия: 8(7112) 51-27-66
________________________________________
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области
И.о. Руководителя Департамента — Макеева Ф.У.
Facebook — https://www.facebook.com/farida.makeeva
Заместитель руководителя Департамента — Байгутанова Г.Ж.
Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100033436838333
Заместитель руководителя Департамента — Залыгина Ю.Л
Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100022392315974
Заместитель руководителя Департамента — Смирнова О.В.
Facebook — https://www.facebook.com/olga.smirnova.7965
Телефон доверия: 8(7212) 50-78-70
________________________________________
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области
110000, г.Костанай, пр.Аль-Фараби,113
Руководитель Департамента — Бекмагамбетов Орал Айтбаевич
Заместитель руководителя Департамента — Нечитайло Владимир Семенович
Заместитель руководителя Департамента — Севостьянов Юрий Иванович
Заместитель руководителя Департамента — Альмаганбет Аскар Жандарбекулы
Официальная страница в facebook —https://www.facebook.com/profile.php?id=100022805182851
Телефон доверия: 8(7142)56-83-90
________________________________________
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Кызылординской области
120008, г. Кызылорда, ул. Чайковского, 10
Руководитель Департамента — Байменова Галия Абсадыковна
Заместитель руководителя Департамента — Аханаева Улбосын Умирбаевна
Заместитель руководителя Департамента — Абдикаимова Алия Муталиповна
Заместитель руководителя Департамента — Азирова Галима Жаксылыковна
Официальная страница в facebook — https://www.facebook.com/doozqyzylorda/?modal=admin_todo_tour
Телефон доверия: 8(7242) 23-70-22
________________________________________
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области
Руководитель Департамента — Сыдыманов Ергали Жаксыбекулы
Заместитель руководителя Департамента — Куркинбаева Гульнар Утебаевна
Заместитель руководителя Департамента — Жармаева Салтанат Бохаевна
Заместитель руководителя Департамента – Жунисбекова Айнагуль Аманбаевна
Официальная страница в facebook — https://www.facebook.com/people/Маңғыстау-Қдсд/
Официальная страница в Instagram — https://www.instagram.com/dooz.mangystau/
Телефон доверия: 8(7292)50-69-96
________________________________________
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Павлодарской области
Руководитель Департамента — Сорокина Ирина Николаевна
Facebok — https://www.facebook.com/profile.php?id=100015778984139
Instagram — https://www.doozirinasorokina
Заместитель руководителя Департамента — Шакарова Гульназ Тлеубековна
Заместитель руководителя Департамента — Кубенова Сандугач Зейнулловна
Заместитель руководителя Департамента — Дощанова Замзагуль Сапаргалиевна
Заместитель руководителя Департамента — Байказакова Сауле Солташевна
Телефон доверия: 8(7182) 55-39-14
_______________________________________
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Северо – Казахстанская область
Руководитель Департамента — Касмакасов Серикбай Халимович
Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100035087536183
Заместитель руководителя Департамента — Увалиев Сулеймен Маргаждарович
Facebook — https://www.facebook.com/suleimen.uvaliev
Заместитель руководителя Департамента — Горлова Татьяна Леонидовна
Заместитель руководителя Департамента — Елеусизов Жумабек Тайевич
Facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100031855837640
Телефон доверия: 8 (715-2) 52-14-37
________________________________________
Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанская область
Руководитель Департамента — Нышанов Нурбек Садыкбекович
Заместитель руководителя Департамента — Медетов Жумагул Бекенбаевич
Заместитель руководителя Департамента — Ахметов Алдаркул Райымкулович
Заместитель руководителя Департамента — Курбанходжаев Ерлан Сансызбаевич
Заместитель руководителя Департамента — Тагибаев Даулет Орынбаевич
Официальная страница в facebook — https://www.facebook.com/profile.php?id=100022372688621
Официальная страница в Instagram — https://instagram.com/turkestandkkbtu
Телефон доверия: 8(725 33)7 10 56