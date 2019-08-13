Полицейские Туркестанской области задержали россиянина, находившегося в розыске

В августе 2019 года сотрудники миграционной полиции Сарыагашского РОП капитан полиции Есмаганбет Ибрагимов и майор полиции Анарбек Сансызбаев в рамках оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов незаконной миграции и пресечения преступлений, совершенных иностранцами, провели ряд мероприятий, которые дали положительные результаты, Пресс-служба ДП Туркестанской области.

К примеру, в начале августа в ходе проводимых мероприятий на посту Капланбек, стражи порядка заметили неизвестного мужчину, вызвавшего у них подозрение. Полицейские Сарыагашского РОП задержали подозреваемого для установления личности. Как выяснилось, задержанным оказался гражданином Российской Федерации, ранее судимым, и с октября 2018 года находящийся в международном розыске.

Сарыагашские полицейские сразу же известили коллег соседнего государства о задержании опасного преступника в возрасте более 40 лет, находящегося в розыске в Российской Федерации, и приняли меры к его немедленной экстрадиции.

Таким образом, благодаря проявленной бдительности и ответственного отношения к своей работе, полицейские Сарыагашского РОП оперативно задержали преступника и обеспечили общественный порядок.