Фонд медицинского страхования составил рейтинг медорганизаций Казахстана, передает Tengrinews.kz.

1404 медицинские организации обслуживают казахстанцев в рамках госзаказа. Эти больницы и поликлиники финансируются Фондом социального медицинского страхования по объемам оказанной медицинской помощи.

За шесть месяцев 2019 года мониторингом были охвачены все поставщики. Анализ работы организаций помог выявить более 218,7 тысячи дефектов оказания медицинской помощи. «По итогам проведенного в первом полугодии мониторинга качества медуслуг мы создали рейтинг медорганизаций, оказывающих стационарную и стационарозамещающую помощь.

В списке мы сформировали три зоны — зеленую, желтую и красную — согласно коэффициенту результативности организаций. Анализ показал, что 58 медицинских организаций попали в «красную зону». Самые низкие показатели, а значит и больше всего дефектов в оказании медпомощи населению, выявлено в Костанайской городской больнице, центральной больнице города Балхаша, центральной дорожной больнице Нур-Султана и Текелийской городской больнице», — сообщил заместитель председателя Фонда социального медицинского страхования Эрик Байжунусов.

За выявленные нарушения Фондом медстрахования производятся снятия с объемов финансирования. За полгода объем высвобожденных средств составил 2,8 милиарда тенге. Они будут распределены между медицинскими организациями по приоритетным направлениям.

«В список подрядчиков, которые работают результативно и качественно, вошли 98 медорганизаций. Анализ показал, что 70 процентов из них — это частные клиники. По данным нашего анализа лучшими стали: Научно-исследовательский институт глазных болезней в городе Шымкенте, Жамбылская железнодорожная больница, Тюлькубасская центральная районная больница, Республиканский детский реабилитационный центр и Национальный медицинский университет», — резюмировали в Фонде медстрахования.

Сообщается, что в дальнейшем именно качество оказываемой медпомощи будет влиять на решение о заключении договоров с клиникой.