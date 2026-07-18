В мавзолее Алькожа ата продолжаются научно-реставрационные работы

В мавзолее Алькожа ата, расположенном в Туркестане, продолжаются поэтапные научно-реставрационные работы.

К настоящему времени специалисты РГП «Казреставрация» завершили восстановление внутреннего помещения усыпальницы, провели очистку и окрашивание стен зиаратханы, большого купола и наружных деревянных колонн. Напольное покрытие мавзолея обновлено с использованием кирпича старинного образца.

На следующем этапе планируется реставрация опорных колонн, фасадов, кирпичной кладки и сохранившихся декоративных росписей. Купол и наружные поверхности памятника пройдут специальную обработку, также будут восстановлены отдельные участки айвана и благоустроена прилегающая территория.

Научно-реставрационные работы проводятся с сохранением архитектурных и художественных особенностей мавзолея.