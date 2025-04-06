Шымкентские медучреждения вошли в число лучших в Казахстане

В Шымкенте сразу три медицинских учреждения вошли в десятку лучших в Казахстане по итогам республиканского рейтинга.

Городской перинатальный центр занял четвертое место, городской родильный дом – шестое, а среди 84 многопрофильных стационаров Шымкентская городская больница №2 расположилась на седьмой строчке.

С 2023 года больницу возглавляет бывший глава управления здравоохранения Шымкента Бакытжан Позилов. По его словам, ключевые задачи на новом посту – развитие медицинского туризма, привлечение инвесторов и модернизация клиники.

Бакытжан Позилов, главный врач многопрофильной больницы №2 г. Шымкента: «На сегодняшний день многопрофильная больница является самой крупной организацией, в состав которой входит родильный дом, а также терапевтический пункт для взрослых и детей и травматологический пункт. С 2024 года мы начали развиваться в области медицинского туризма. У нас были пациенты из разных стран, таких как Узбекистан, Турция, Россия, Германия и Швейцария, и в этом году мы провели уже более 20 операций».

С приходом Бахытжана Позилова на должность главного врача многопрофильной городской больницы №2 учреждение уже имело долг около 1 миллиарда тенге. Однако в этом году, благодаря экономии и грамотному распределению бюджета, кредиторскую задолженность удалось полностью погасить.

Бакытжан Позилов, главный врач многопрофильной больницы №2 г. Шымкента: «В нашей больнице была большая кредиторская задолженность, но важно отметить, что в её возникновении нет ничьей вины. Полтора года было очень сложно, и мы разработали чёткий план. Но самое главное — мы не экономили на лечении и диагностике пациентов. Сейчас у нас перед поставщиками нет задолженности, и в этом году впервые на День медика мы будем вручать премии».

Этот рейтинг подтверждает, что медицинские учреждения Шымкента активно развиваются, внедряют передовые технологии и укрепляют позиции в сфере медицинского туризма. Высокие результаты – это заслуга специалистов, для которых любовь к профессии и преданность делу остаются главными приоритетами.