В Туркестанской области дорожные службы работают в усиленном режиме из-за аномальной жары

В Туркестанской области дорожные службы ведут работы по устранению локальной температурной деформации цементобетонного покрытия на автомобильной дороге республиканского значения KAZ06 «Граница РФ (п/п Жайсан) – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР (п/п Нур Жолы)».

Ранее РГП «Казгидромет» распространило штормовое предупреждение о повышении температуры воздуха в Туркестанской области до +44 °C.

В условиях аномальной жары 16 июля около 18:00 в ходе планового патрулирования участка Шымкент – Туркестан сотрудники ДЭУ-68 Туркестанского областного филиала ТОО «КАЖсервис» на 2243-м километре своевременно выявили локальную температурную деформацию цементобетонного покрытия.

Сразу после обнаружения участка были установлены временные дорожные знаки и организованы меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

В настоящее время на месте работают дорожные службы: специализированная техника прибыла и задействована в проведении ремонтно-восстановительных работ. Все необходимые меры принимаются для оперативного устранения дефекта, и в кратчайшие сроки проезд транспортных средств будет полностью обеспечен.

Напомним, что при продолжительном воздействии экстремально высоких температур цементобетонное покрытие подвергается значительным температурным нагрузкам.

При температуре воздуха свыше +40 °C поверхность дороги может нагреваться до +60…+70 °C и более, а на участках с высокой интенсивностью движения — еще выше за счет дополнительного теплового воздействия от транспортных средств. Это приводит к расширению бетонных плит и возникновению внутренних напряжений.

Подобные случаи являются известным эксплуатационным явлением и фиксируются во многих странах мира в периоды аномальной жары.

В настоящее время дорожные службы продолжают усиленный мониторинг автомобильных дорог с цементобетонным покрытием.