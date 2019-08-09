О мерах по снижению уровня теневой экономики в Казахстане рассказал первый вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов в ходе пресс-конференции в Правительстве.

Как отметил Б.Шолпанкулов, работа по выводу бизнеса из «тени» проводится путем совершенствования налогово-таможенной политики и увеличения доли безналичных оборотов.

«Проводимые мероприятия основаны на цифровизации налогового и таможенного администрирования, интеграции информационных систем, где наибольший эффект ожидается от реализации таких инициатив как развитие информационных систем: маркировка товаров, электронные счета-фактуры, модуль “Виртуальный склад”, система управления рисками, внедрение онлайн-ККМ и др», — сказал Б. Шолпанкулов.

По его словам, создание системы прослеживаемости товаров позволяет защитить экономику от контрафактной продукции. Так, ИС «Электронные счета-фактуры» позволяет отслеживать передвижение товаров до конечного потребителя, модуль «Виртуальный склад» позволяет в автоматическом режиме отслеживать процесс движения товара.

«В части физической прослеживаемости ведутся работы по маркировке товаров. В результате пилотного проекта, по меховым изделиям, в 2018 году доходы увеличились в 1,5 раза. Сейчас проводится пилот по табачным изделиям и алкогольной продукции», — отметил первый вице-министр финансов.

Вместе с тем, с 1 января текущего года начата работа по налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса. Порядка 90 тысяч налогоплательщиков подлежат амнистии. Из них амнистией уже воспользовались 45%. Основной целью является увеличение налоговых поступлений.

Как сообщил Б. Шолпанкулов, внедрен новый метод администрирования НДС с использованием контрольного счета НДС, посредством технологии блокчейн.

В отношении налогоплательщиков, использующих контрольный счет НДС, исключаются налоговые проверки при возврате НДС, сокращены сроки возврата НДС с 55 до 15 рабочих дней.

Завершающим этапом в прослеживаемости движения товаров является повсеместный переход на применение онлайн-ККМ (контрольно-кассовая машина) с 1 января 2020 года, что приведет к переходу от рейдовых проверок к проведению дистанционного налогового контроля.

Кроме того, проводится работа по созданию Единой системы транзита товаров по территории ЕАЭС. Запущен пилотный проект по использованию навигационных электронных пломб с целью контроля транзитных товаров из Кыргызстана в Российскую Федерацию по территории Казахстана.

По словам Б. Шолпанкулова, одной из основных задач министерства по снижению теневого оборота является снижение расхождений по зеркальной таможенной статистике.

Около 30% поступлений товаров, импортируемых из третьих стран, составляют товары китайского происхождения. В этой связи недавно между Комитетом государственных доходов Министерства и Главным Таможенным управлением КНР подписаны соответствующие протокола о взаимном сотрудничестве. Эффект от предлагаемых инициатив ожидается в виде дополнительных поступлений в бюджет 800 млрд. тенге.

«Реализуемые инициативы и принимаемые меры позволят сократить теневую экономику, увеличить налоговые и таможенные поступления в бюджет», — заключил Б. Шолпанкулов.