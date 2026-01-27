Малому бизнесу обещают прощение пени, но есть нюансы

Новую меру поддержки для микро- и малого бизнеса — чистый лист, вводят в минфине. Предприниматели, которые полностью погасили основную задолженность по налогам до 1 апреля, смогут избавиться от начисленных штрафов и пеней.

Эта инициатива призвана снизить нагрузку на бизнес в период перехода на обновлённый налоговый кодекс.

Речь идёт об освобождении микро- и малого бизнеса от уплаты пЕни. Если предприниматель до 1 апреля погасит основную налоговую задолженность, начисленная пеня будет списана. Эксперты говорят, что подобные меры уже применялись ранее и показали хороший эффект. Но отмечают, что у микро- и малого бизнеса, как правило, невысокие доходы и, небольшие суммы задолженностей. Вторая инициатива, отказ от проведения камерального налогового контроля. Но по мнению специалистов, эти меры частично противоречат друг другу.

«Здесь противоречие двух направлений инициатив — амнистия пени и отсутствие проверок. Если налогоплательщик у нас увидел, что у него есть какой-то недоплаченный налог, налоговики это увидели, то, конечно, с одной стороны, ему выгоднее будет заплатить основной долг, но при этом не платить пеню. Но с другой стороны, он понимает, что его проверять не будут», — Айдар Масатаев, налоговый эксперт.

Эксперты также обращают внимание на нюансы, связанные с камеральным контролем. Его не будут проводить только в том случае, если отчётность была сдана до 17 декабря прошлого года. При этом часть предпринимателей подаёт отчёты позже, из-за чего 2025 год всё равно может попасть под камеральные проверки. В этой части механизм чистого листа может не сработать.

«Они сделали данное постановление ДСП. ДСП – это для служебного пользования. И очень плохо, что не каждый предприниматель, ни один из предпринимателей не сможет точно знать, сможет ли он попасть под этот чистый лист или нет. Даже списание пени и штрафов. Они формируют сами, эта комиссия решения, и уже выявляют, кого они будут включать в этот лист, кого не будут», — Екатерина Ким, налоговый эксперт.

Третья новелла касается освобождения микро- и малого бизнеса от ответственности за несвоевременную постановку на учёт по НДС, сделки, совершённые без регистрации, а также за неподачу отчётности за периоды прошлых лет. Кроме того, в минфине сейчас рассматривают возможность полностью отказаться от начисления пЕни и штрафов для малого бизнеса в течение всего 2026 года.