Добросовестные предприниматели не подпадут под проверки мобильных переводов. Об этом рассказали в министерстве финансов.

Запугивать предпринимателей и проверять каждый перевод по физическим счетам в Казахстане не будут. Об этом рассказали в комитете госдоходов. Под проверку попадут только недобросовестные предприниматели. Фискальщикам будут поступать данные о бизнесменах, у которых будет 100 платежей от разных лиц ежемесячно, три месяца подряд. Под этот контроль не подпадает бизнес, который работает легально.

«Банковские переводы нужны для того, чтобы удовлетворить свои личные потребности среди родных близких друзей переводы. Если видим, что это в предпринимательских целях, то таким гражданам будет направлено уведомление и они могут в течение месяца дать объяснение на это уведомление. Если они докажут, что это не в предпринимательских целях сборы какие-то проводились, еще что-то такое, для каких-то общественных целей, то к таким гражданам вопросов не будет», — говорит Куандыков Нуржан Кадырович, директор Департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специальных налоговых режимов КГД МФ РК.

Нарушителям, которые заплатят налоги, будет выписано предупреждение. С начала года многие продавцы в магазинах и на рынках перестали принимать безналичную оплату. Тогда как это незаконно. Предприниматели должны предоставлять покупателям выбор платежа. Но некоторые, как оказалось, не предприниматели вовсе, и работали как физлица. Но сейчас спешно открывают ИП и счета.

«В основном мы принимаем за наличку из-за того, что появились новые требования, сейчас мы открываем счет чтобы принимать безналичную оплату», — говорит предпринимательница.

Но все же большинство предпринимателей работают легально и отчисляют налоги. У Асхата свой магазин мужской одежды. Мужчина предполагает, что некоторые бизнесмены работают нелегально из-за непонятной системы налогообложения.

«В Америке есть поговорка: от двух вещей в жизни не убежишь — это смерть и налоги. Но у нас сложных моментов очень много в налоговой системе, потому что где-то нужно платить 3, где то 4, где-то 12% и это очень сложно понять обычному предпринимателю. Я думаю нужно все это упростить», — говорит предприниматель.

Данные по переводам, после сдачи декларации за этот год фискальщики получат уже в следующем году. При этом если выяснится что предприниматель получал доход от переводов и не платил с них налоги, то заплатить придется уже 10% налогов, вместо положенных от 1 до 4%. Поэтому, говорят налоговики, быть честным предпринимателем сейчас, даже выгоднее.