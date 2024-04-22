Чем грозит налогоплательщику несвоевременная сдача налоговой формы

Своевременно оплатить налоги призывают казахстанцев.

Специалисты управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району Шымкента призывают индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, адвокатов, судебных исполнителей, частных нотариусов своевременно предоставлять отчеты. Невыполнение данных обязательств является административным правонарушением.

Специалисты управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району напоминают: налогоплательщики должны представлять отчеты и заявления в установленном порядке и в срок. В случае регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя плательщиками налога на добавленную стоимость и налогового режима по месту регистрации, необходимо в обязательном порядке представлять налоговые отчетности.

Сроки сдачи налоговой отчетности:

СЕН 300.00,200.00 1 квартал до 15 мая

2 квартал до 15 августа

3 квартал до 15 ноября

4 квартал до 15 февраля

СЕН 100.00, 220.00 по окончанию отчетного года до 31 марта

СЕН 910.00 с 1 до 15 августа после окончания полугодия

до 15 февраля после окончания 2-го полугодия

В случае непредставления налоговой отчетности в срок в налоговом органе уведомляют об административном правонарушении.

Эльмира Тастанова, главный специалист отдела налогового администрирования управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Действие, предусмотренное пунктом 2-ым статьи 272-ой настоящего Кодекса, частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания — физическим лицам в размере 15 МРП, то есть 55 тысяч 380 тенге, частным нотариусам, частным судебным исполнителям, адвокатам, субъектам малого предпринимательства или некоммерческим организациям в размере 30 МРП».

При не предоставлении отчетов в указанные сроки, на субъекты среднего предпринимательства налагается штраф в размере 45 МРП — около ста шестидесяти шести тысяч тенге, штраф для крупного бизнеса — 258 тысяч