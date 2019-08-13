В городе Арыси ремонтные работы завершены в 90,7 процентах домов.

Восстановление города, пострадавшего от взрывов, ведется согласно графику. Но в связи с несогласием владельцев в 53 домах строительство еще не начато. Об этом на пресс-конференции для журналистов сообщил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Кайырбек Ускенбаев, передает Пресс-служба акима Туркестанской области.

«Всего в Арыси имеется 8634 домов. После ЧС в ремонте нуждалось 7197 домов. А 433 дома будут полностью восстановлены. На сегодняшний день ремонтные работы завершены в 6924 домах. Это 90,7 процента. В 101 доме строительство еще не началось, владельцы 53 из них не дают своего согласия», – сказал К. Ускенбаев.

По словам акима Арыси Мурата Кадырбека, заново строятся 420 домов и 3 многоэтажки. В строительных работах во всех секторах участвую 7579 строителей, привлеченных из всех городов и районов, 315 — из районов.

Со среды, 14 августа, арысцы начнут получать по 100 тысяч тенге. На сегодня подтверждены адреса 57171 жителя. Для всех несовершеннолетних жителей изготовлены платежные карточки. На территории города имеется 10 банкоматов АО «Halyk Bank», еще 8 временно установлено в здании спортивного комплекса.

Начальник Административной полиции департамента полиции Туркестанской области Алмас Тастанбеков сообщил, что для предупреждения правонарушений и охраны общественного порядка работниками полиции ведется круглосуточное дежурство.